〈北部〉已開3成 角板山梅花季登場
17天活動 今明樹下野餐
〔記者李容萍／復興報導〕為期十七天的「角板山梅花季」活動，從昨天起開跑，白色的梅花正陸續綻放，上山賞梅正是時候！
位於復興區的角板山行館梅園佔地二公頃，種植二百多棵梅樹，是北台灣最大的梅園，每年冬季雪白梅花綻放枝頭的美麗景致，總是吸引大批遊客賞花留影；市府觀光旅遊局推廣梅花季節的梅園美景、賞花遊程，同時發展北橫沿線觀光產業，昨天起至廿二日辦理梅花季活動，規劃野餐、品茶、大地遊戲和泡泡足球比賽。
市府觀光旅遊局長楊勝評表示，角板山行館園區寬闊，適合親子闔家野餐，目前花開大約三成，預估這一、二週是花況最美的時候，昨天首日邀請復興區長曾志湘、幼兒園小朋友一起到梅花樹下野餐，體驗有趣的草地遊戲，今、明兩天規劃野餐達人「璐露野」到場與民眾同歡，享受梅花樹下野餐的樂趣。
今年的梅花季活動也與台北市茶藝促進會合辦角板山弄梅茶會，在梅花樹下擺上茶席，點綴著雅致的廿四節氣水墨燈籠，讓遊客在賞花之餘，還可體驗品茗文化之美。
另外，趣味十足的泡泡足球活動，今、明兩天和十四日、十五日、廿一日、廿二日辦理，這六天的上午九點至下午四點，每半小時一場，提供遊客同樂，報名參加可獲得小烏來天空步道體驗券及梅子汁優惠券，獲勝者還可獲得梅花季紀念推廣品。
在賞梅之餘，市府風景區管理處處長葉宗賦表示，北橫沿線也有許多景點，觀光旅遊局製作賞梅地圖，範圍包含角板山行館園區、三光里一一三線梅園、石門水庫槭林公園、慈湖陵寢及後慈湖，在市轄的各風景區遊客中心提供民眾按圖索驥，探訪北橫一帶的賞梅景點。
2週內花況美 有接駁車
為了方便民眾的賞梅遊程，市府規劃接駁專車，有定點接駁車及巡迴接駁車兩種，在梅花季期間，搭乘「台灣好行」小烏來線享有票價八折優惠，民眾可多利用大眾運輸工具暢遊北橫沿途美景，相關活動資訊可到風景管理處網站查詢，或「來企桃．樂陶陶」粉絲專頁。
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