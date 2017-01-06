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〈北部〉台鐵春節車票秒殺 花蓮人寄望專車

2017-01-06

實名制列車 21日開賣

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵東部幹線春節返鄉車票昨凌晨零點開訂，熱門時段自強號瞬間被搶購一空，不少花蓮人熬夜搶票不成功，寄望廿一日開賣的實名制列車，及十日開放預定的返鄉專車；台鐵指出，加開東線八班實名制及六班返鄉自強號專車，實名制班次預計廿一日早上六點起，開放身分證U、V字頭及去年十二月一日前設籍花東縣民網路訂票。

返鄉專車 10日開放預定

花蓮縣政府民政處指出，配合台鐵在廿六、廿七兩日加開三列從台北到花蓮的返鄉直達專車，卅一日、二月一日則有三列花蓮到台北的返工專車，讓設籍花蓮縣民（或身分證字號U開頭）及其配偶、直系血親及其配偶訂購，十日將開放符合資格的縣民上縣府訂票網站預定，廿一日則是開放縣府大禮堂、鳳林、玉里服務中心等現場排隊購票。

昨天零點過後，在花蓮人的社群網上呈現幾家歡樂幾家愁的現象，有人高喊：「搶票搶了五年，終於訂到票了，算是人生的巔峰嗎？」也有人怒罵：「一直當機，等網路過全部都空了！」不過多數網友認為，跟去年比較起來是好訂多了。

台鐵指出，從小年夜到初二，台北往花蓮方向的車票全部銷售一空，而初二到初六花蓮往台北方向的列車也是額滿，不過因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，可參閱台鐵局訂票網頁。

台鐵指出，請完成訂票的旅客，務必在二日內（含訂票當日）到台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於一月七日上午九點重新釋出。

而一月廿七日到二月一日止共六日，還有加開樹林─羅東對號區間快車，疏運台北─宜蘭間返鄉、出遊的旅客，並提供優惠票價一百元，歡迎旅客多加利用。

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