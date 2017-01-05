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〈台北都會〉春節寵物寄宿 公布77合法店家

2017-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕今年農曆春節共有六天假期，且農委會統計台北市平均每三．九戶就有一戶有飼養貓、犬寵物，不少規劃出國度假或返鄉過節的民眾，會選擇將寵物寄宿於寵物旅館照顧。台北市動保處提醒，往年春節後寵物相關消費爭議都會暴增，建議飼主選擇領有營業許可證的合格寵物旅館，台北市合法業者共有七十七家，名單可至動保處官網查詢「特定寵物業者分區名冊」。

動保處呼籲，犬貓頻繁進出寵物旅館及寵物美容店的過年期間，是寵物走失及疾病傳染等高峰期，飼主送犬貓寵物寄宿前，務必先辦理寵物登記植入晶片及施打狂犬病等相關預防注射疫苗等，同時做好內外寄生蟲驅蟲，以減少遺失及交叉感染疾病風險。

動保處也說，寵物寄宿最常碰上寵物受傷、領回家後健康狀況有異等糾紛，皆可依《動物保護法》與《消保法》釐清責任歸屬及賠償責任，民眾可找消保官或請動保處介入調解。

動保處表示，找尋寵物旅館首要步驟，是選擇領有營業許可證的合法犬類寄宿事業，若無照經營可處十萬元以上、三百萬元以下罰鍰，不過要注意的是該法目前適用的寵物種類僅有犬隻，貓、兔等其他寵物尚無相關規範。北市七十七家合法業者名單，公告於動保處網站或可連結「http://www.tcapo.gov.taipei/ct.asp?xItem=251982925&ctNode=69504&mp=105033」查詢。

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  • 動保處提醒，過年期間是寵物走失及疾病傳染的高峰期，呼籲民眾選擇合法領有特定寵物業許可證的店家。（台北市動保處提供）

    動保處提醒，過年期間是寵物走失及疾病傳染的高峰期，呼籲民眾選擇合法領有特定寵物業許可證的店家。（台北市動保處提供）

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