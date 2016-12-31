〈中部〉自己的市旗自己選 台中新市旗明起i-Voting
2016-12-31
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市旗被網友評為「全台最醜市旗」，市府雪恥求變徵選新市旗，共有八百九十件投稿作品，市府新聞局卅日表示，一月網路投票先選出前十名作品，二月再進入第二階段票選，得票最多者為新市旗，並有八萬元獎金，請年滿十六歲市民踴躍參與。
台中市長林佳龍力推創意城市、生活首都，不過從省轄市時期就有的黃底紅字市旗，卻被網友評為「最醜市旗」，市府認為該旗已不能代表大台中直轄市，林佳龍也在臉書求救，問大家怎麼辦？最後決定徵選新市旗自救。
新聞局指出，市旗徵件已於本月中旬截止，共有八百九十件投稿作品，加上舊市旗共八百九十一件，為讓市民有更多時間思考每一件作品背後的設計理念，原本的一階段改為二階段網路投票，請年滿十六歲的市民，將透過i-Voting系統進行公投。
新聞局長卓冠廷表示，台中即將舉行二○一八世界花博與二○一九東亞青奧，希望新市旗能向國際展現台中，因此舉辦新市旗徵選，鼓勵民眾發揮創意，從城市地標、地圖、文字、物產等各樣元素取材，設計顯現城市形象的旗幟，並盼市民精挑細選，票選出真正能代表台中新形象的旗幟。
第一階段投票自明年一月一日至十四日止，每人限投一次，可複選一至十票，前十件作品進入決選；第二階段投票自二月二日至八日止，每人限投一票，得票最多者將成為新市旗，並可獲得八萬元獎金及獎牌；新聞局表示，自己的市旗自己選，拜託大家踴躍投票。
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