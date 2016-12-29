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〈台北都會〉公雞招牌高掛 三峽白雞郵政所換新裝

2016-12-29

〔記者張安蕎／新北報導〕迎接雞年到來，中華郵政特別將三峽白雞榮家內的代辦所改頭換面設立「特色郵政代辦所」，鮮綠的郵政招牌多了公雞圖樣，吸引集郵愛好者到場拍照、集戳，直呼好應景！

服務六百多位榮民伯伯

三峽「白雞」地名特殊，據傳是白石鞍及雞籠山兩山合併的簡稱，位處山麓，中華郵政民國九十九年即在白雞占地卅二公頃的「臺北榮譽國民之家」中，設立郵政代辦所，服務偏鄉居民，週一至週日皆有營業，由榮家員工代收郵務。

雞年新看板 全市唯一特色代辦所

板橋郵局局長郭純陽表示，板橋郵局在新北市設有卅一座代辦所，適逢雞年到來，並慶祝中華郵政成立一二○週年，特別將白雞代辦所換新裝、重新開幕，掛設大型公雞看板，成為全市唯一一座「特色代辦所」，民眾可在此購買限量版雞年郵票，亦可收寄各類掛號函件及國內包裹。

開幕當天現場還推出限定版「特色癸戳」，郵戳上除白雞字樣外，還多了公雞圖案，吸引數十位集郵愛好者專程來集戳，為免向隅，即起十日內民眾亦可至板橋郵局蓋印特色癸戳，榮民伯伯柯昆利拿著白雞代辦所專屬信封笑說，特製的雞年戳章很有意義，要寄給中國親友給他們拜年、瞧個驚喜！

曾參與韓戰的反共義士張文業指出，雖然現在年紀大，手抖寫不了字，但看到代辦所掛上公雞看板，覺得特別喜氣。另外，板橋郵局昨天也到場辦理關懷活動，為榮家壽星舉辦慶生會、致贈白米，並邀請園區內六百六十四位榮民享受盲人按摩。

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  • 榮民伯伯柯昆利（右）、反共義士張文業（左）直呼代辦所掛上公雞看板，感覺特別喜氣。（記者張安蕎攝）

    榮民伯伯柯昆利（右）、反共義士張文業（左）直呼代辦所掛上公雞看板，感覺特別喜氣。（記者張安蕎攝）

  • 三峽白雞「特色郵政代辦所」開幕推出限定版「特色癸戳」。（記者張安蕎攝）

    三峽白雞「特色郵政代辦所」開幕推出限定版「特色癸戳」。（記者張安蕎攝）

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