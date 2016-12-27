〈北部〉竹市》聚會共同記憶 老店「大茶壺」燒毀

2016-12-27

文化界促文資身分認定

〔記者洪美秀／竹市報導〕七○年代學生聚會聊天及公司團體聚會熱門場所、新竹市武昌街已停止營業的「大茶壺」等老店面上週失火，幾乎付之一炬，文化界人士與臉書社團「老屋發展處」建議文化局趕緊進行文資身分認定，保留具歷史保存價值的立面，不要再讓老屋凋零。

市府文化局秘書邱淑芳說，去年委託中原大學教授黃俊銘進行新竹市老屋普查計畫，市轄七百零二處五十年以上老屋，以建物外觀、特定發展年代、房屋狀況等八個條件來評定級別，第一級屬極具保留價值的老屋，共七十四處；第二級是符合四個條件以上的老屋，有兩百五十六處；第三級是僅符合三個條件的老屋，有三百六十三處，大茶壺建築群屬第三級。

屬私產將建議保留立面

邱淑芳說，大茶壺等建築屬私人財產，文化局在火災隔天就到現場了解，裡面木造擺設都已燒毀，但磚造外牆立面還算完整，會建議地主未來整理時，盡量保留有價值的立面外牆。

據了解，武昌街大茶壺以茶飲販售為主，可泡茶、聊天，也兼賣小點心或滷味，是不少七○年代新竹學生的共同回憶。但隨著便利超商和手搖茶飲店林立，類似大茶壺的連鎖茶館逐漸沒落，一間一間關門，古色古香的大茶壺也在今年六月吹熄燈號，卻又在半年後遭祝融之災。

消防局火災調查課說，起火點在大茶壺屋內，排除人為縱火，主要是電氣造成。