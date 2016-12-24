〈中部〉柳川新風貌 河道藝術光景今登場

2016-12-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府為重現柳川風華，積極進行整治，沿岸部分景觀營造工程完工，吸引不少民眾前往拍照留影，已成新興景點。水利局表示，今（廿四）日將在中山路旁柳川水舞台舉行音樂會，並邀請市民彩繪燈籠布置沿岸，祝福柳川幸福重生。

水利局表示，柳川河岸空間大改造，中正柳橋至民權柳橋河段原混凝土護岸向兩側各拓寬八公尺，河岸旁新植卅八株水柳保留原有風情，加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽，一年四季展現不同風貌。

這段全新的河岸空間，裝置許多創意藝術光景，包括「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等，還有花博LOGO設計的造型燈，每到夜晚時分，燈光絢麗唯美，與蜿蜒的河岸空間互相映襯，吸引大量民眾一睹美景，稱讚不已。

水利局指出，河道藝術光景今日正式啟用，下午三時在中山路旁的柳川水舞台舉行河岸音樂會，邀請台中在地樂團進行優美的音樂表演，並有四百位市民彩繪燈籠，布置於中山柳橋及民族柳橋下，點亮幸福。河道藝術光景展至明年二月十二日。

柳川整治年底全部完工，經污水截流淨化，污染指標值已大幅下降，水質安全無虞。水利局提醒，欣賞美景的民眾請多加注意安全，目前已聘請保全，每日早上八時到晚上十時，在河岸空間執行巡視勤務，也提供民眾協助。