〈南部〉大成、歸仁國小 義賣做公益

2016-12-24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕善化區大成國小昨天舉辦耶誕跳蚤市集，義賣二手物品，協助籌建中的南迴醫院募款，場面熱烈，才一小時就有近六萬元的進帳，全數捐出， 師生愛心令人感動。

歸仁國小昨天則舉辦歲末感恩愛心園遊會，由各班師生自行規劃、擺攤，也是以義賣形式，將所得捐給學校，添購圖書、掃具及特教基金。

校方也安排社團表演，為園遊會炒熱氣氛，並舉行「歸仁好聲音」活動，讓喜愛唱歌的學生一展歌喉，吸引不少家長到場，為孩子加油、打氣。

歸仁國小還設計「愛的便利貼」，讓學生表達對教職員、師長、家人的感謝與祝福，留言看板就設在校園，溫馨洋溢。

大成國小去年就曾推出耶誕校園市集，順利為北台南家扶中心募得逾五萬元善款，在各界支持下，決定續辦，讓師生歲末年終有機會做公益。

校長王文玲表示，今年善款將捐助南迴基金會，為當地的醫院籌建工程盡份心力，也希望透過跳蚤市集，讓孩子們懂得惜物、感恩，學習關懷弱勢。