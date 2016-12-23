〈南部〉幸福易開罐 樹德科大捐萬元助弱

2016-12-23

〔記者蘇福男／燕巢報導〕樹德科技大學昨舉辦「幸福易開罐」活動，百餘名學子開啟幸福之罐，將募得的萬餘元善款，全數捐給華山基金會，讓華山燕巢站的獨居老人過好年。

華山基金會表示，活動前半個月即鼓勵師生換取「幸福易開罐」存錢筒，勸募公益金和發票，加入預約幸福行列。

昨在學務長顏世慧的帶領下，百餘名同學開啟幸福之罐，共募得上萬元，全數捐給華山基金會，華山基金會橋頭站兼燕巢站長曾美紅回贈感謝狀，感謝師生共襄盛舉。

華山基金會說，「幸福易開罐」捐款數雖不如財團豐厚，但舉手之勞的善念，卻可讓師生在平常生活中養成「存好心做好事」的習慣，涓滴成河的捐款，可助弱勢老人過個好年。