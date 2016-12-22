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〈中部〉古早農法見效 雜作紅藜省水少蟲害

2016-12-22

〔記者陳燦坤／麥寮報導〕魯凱族農業專家巴清雄學習老祖宗的農法，在麥寮田間嘗試將原住民作物紅藜，與玉米及小米交錯栽種，經過觀察，這些作物不僅可節省用水，也能夠相互抑制蟲害，達到友善農法的效果。

迎接台灣燈會到來，麥寮晁陽綠能園區試驗農場栽種的台灣紅藜開出飽滿的紅穗，嬌艷欲滴的穗花在晨光裡迎風搖擺，構成一幅美麗田園景色，幕後功臣則是巴清雄，他當初將紅藜引進麥寮栽種，就是希望回歸老祖宗的自然農法，選擇適合在地環境的作物栽種。

由於雲林沿海屬於地層下陷區，巴清雄栽種旱作紅藜外，還雜作小米、玉米等，巴清雄兩個月前開始試種，這期間僅灌溉過兩次，同時發現透過栽種多元化作物品項，可以抑制病蟲害，也有助於降低雜草滋生，達到減少農藥使用的友善農法。

對原住民而言，紅藜不僅是糧食，也是婦女盛裝打扮的首飾，巴清雄期盼在社區逐步推廣，也試著栽種小麥與燕麥，找回當地老祖宗曾經在麥寮這片土地種植的作物，為農業尋找新的發展。

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  • 巴清雄將紅藜引進麥寮栽種，透過雜作減少病蟲害。（記者陳燦坤攝）

    巴清雄將紅藜引進麥寮栽種，透過雜作減少病蟲害。（記者陳燦坤攝）

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