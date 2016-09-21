| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊 拒繳罰款今發監執行 蔡丁貴要學耶穌...
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉新竹公園游泳池擬拆 議員促配套

2016-09-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府進行新竹公園大改造計畫，擬將使用率低，已六十二年的危險建物公園游泳池拆除，並將此拆除案第二度送市議會審查，市議會預計廿三日審查。國民黨團書記長、市議員林耕仁認為市府未說明拆除後的配套措施，恐讓想游泳的民眾無處可游。

市府教育處體健科長沈靜濤表示，公園游泳池民國四十三年興建至今已六十二年，池面有多處裂縫、建築結構與消防設備也需改善補強，恐有安全疑慮，且無使用執照，因此報廢拆除，也提出配套措施。

沈靜濤說，市立公園游泳池每年五月到九月開放，一○四年度約一萬多人次使用，平均每天約一百四十二人次，使用效益很低，每年市府要負擔兩百萬元的虧損。

沈靜濤說，市府提出配套措施，包括短期提供香山、南寮溫水游泳池與新科國民運動中心游泳池讓想游泳的民眾選擇；中期在興建中的竹光國民運動中心設有溫水游泳池；長期目標，市府會努力尋覓適宜地點，評估建置標準室內溫水游泳池，因應民眾游泳需求。

林耕仁說，市府要拆田徑場的外牆及公園游泳池，都未事先提出說明，目前也沒看到市府有相關配套措施。

他強調，國民黨團市議員不是為反對而反對，如果公共建物真的有危險，該拆就該拆，但希望市府能妥善規劃退場機制、提供相關優惠等配套措施，不要讓想游泳的民眾無處可游。

廣告
  • 新竹市立公園游泳池已62年，建物老舊，池面也龜裂，加上無使用執照，市府希望拆除。（記者洪美秀攝）

    新竹市立公園游泳池已62年，建物老舊，池面也龜裂，加上無使用執照，市府希望拆除。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新竹公園 游泳池
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
重建張藥房 彭秀春批政府踢皮球

竹南鎮大埔「張藥房」拆遷爭議多時，行政院長林全允諾，朝原地重建方向進行，內政部長葉俊榮日前到「張藥房」會勘。屋主張森文遺孀彭秀春昨則批評，到場了解卻沒通知，最新進展都不知情，痛批內政部把皮球踢給苗栗縣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈北部〉新竹公園游泳池擬拆 議員促配套


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.