〈北部〉新竹公園游泳池擬拆 議員促配套

2016-09-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府進行新竹公園大改造計畫，擬將使用率低，已六十二年的危險建物公園游泳池拆除，並將此拆除案第二度送市議會審查，市議會預計廿三日審查。國民黨團書記長、市議員林耕仁認為市府未說明拆除後的配套措施，恐讓想游泳的民眾無處可游。

市府教育處體健科長沈靜濤表示，公園游泳池民國四十三年興建至今已六十二年，池面有多處裂縫、建築結構與消防設備也需改善補強，恐有安全疑慮，且無使用執照，因此報廢拆除，也提出配套措施。

沈靜濤說，市立公園游泳池每年五月到九月開放，一○四年度約一萬多人次使用，平均每天約一百四十二人次，使用效益很低，每年市府要負擔兩百萬元的虧損。

沈靜濤說，市府提出配套措施，包括短期提供香山、南寮溫水游泳池與新科國民運動中心游泳池讓想游泳的民眾選擇；中期在興建中的竹光國民運動中心設有溫水游泳池；長期目標，市府會努力尋覓適宜地點，評估建置標準室內溫水游泳池，因應民眾游泳需求。

林耕仁說，市府要拆田徑場的外牆及公園游泳池，都未事先提出說明，目前也沒看到市府有相關配套措施。

他強調，國民黨團市議員不是為反對而反對，如果公共建物真的有危險，該拆就該拆，但希望市府能妥善規劃退場機制、提供相關優惠等配套措施，不要讓想游泳的民眾無處可游。