〈北部〉逾萬老人領紅包 鄉鎮市數字差很大
〔記者王峻祺、王錦義、花孟璟／花蓮報導〕九九重陽節將至，花蓮縣十三鄉鎮市公所自昨日起陸續發放「重陽禮金」，全縣逾萬名老人領到紅包，其中以秀林鄉九十歲以上老人最多達三千元，新城鄉因財政拮据，七十歲以上長者僅能領到三百元，富里鄉則送「養氣人參」，讓老人家補補精、氣、神！
秀林最高 90歲至99歲給三千元
花蓮縣今年由北到南、各鄉鎮的「重陽禮金」不缺席，秀林鄉編列一百二十一萬八千四百元購買禮券，將發給一千二百二十四名六十五歲長者，其中六十五歲至七十九歲可領到八百元、八十歲至八十九歲一千五百元、九十歲至九十九歲則為三千元，是全縣單人年齡級距發放金額最高的鄉鎮。
新城財政拮据 70至89歲給300
新城鄉則因長期財政困窘，今年編列五十七萬元，預計會有一千七百人受惠，七十到八十九歲每人三百元，九十到九十九歲六百元，百歲以上長可領到一千元；花蓮市發放共分四個級距，七十到七十九歲五百元、八十到八十九歲八百元、九十到九十九歲一千元，百歲以上每人兩千元，總計發放九千一百五十八人，金額為五百八十二萬三千五百元。
吉安鄉七十歲以上長者每人五百元，共有六千四百八十二人領取，總金額約三百二十四萬元；壽豐鄉則分成三個級距，七十到八十四歲三百元，八十五到九十九歲五百元，百歲以上兩千元，合計一千八百七十三人受惠、總金額五十六萬一千九百元。
瑞穗、光復發農會300元禮券
全縣老年人口比例最高的鳳林鎮，七十歲以上長者共計一千八百四十七人，每人發放三百元現金，一百歲以上共五人，還加碼頒發二千元，一年預算近五十八萬；瑞穗鄉、光復鄉則是發放三百元農會超市禮券，預算約五、六十萬元。
玉里鎮七十歲以上長輩共有三千四百多名，每人可領到三百元現金，年預算超過一百萬元；卓溪鄉則是六十五歲以上就發敬老禮券，六十五歲到七十九歲五百元、八十歲以上一千元，由於鄉內老年人口加起來不到五百人，全部預算僅十二萬五千元，堪稱南花蓮「福利最好」；萬榮鄉今年發放總預算共十八萬元，七十歲以上每人五百元、八十歲以上八百元、九十歲以上一千五百元。
富里送健康飲品 反應不錯
最南區的富里鄉，七十歲以上長者共有一千八百多名，直接送「養氣人參」飲品，預算約八十萬元，鄉長黃玲蘭說，鄉民對於直接送補品反應不錯，還有老人家告訴她「喝了精神好！」
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標題：〈北部〉逾萬老人領紅包 鄉鎮市數字差很大
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