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    多明尼加夜店崩塌增至98死 恐還有逾500人被埋

    多明尼加知名夜店「Jet Set」發生嚴重屋頂坍塌事故，目前罹難者人數已經增至98人，估計事發時場內恐有500～1000人。（法新社）

    多明尼加知名夜店「Jet Set」發生嚴重屋頂坍塌事故，目前罹難者人數已經增至98人，估計事發時場內恐有500～1000人。（法新社）

    2025/04/09 15:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國首都聖多明哥知名夜店「Jet Set」於當地時間週二（8日）凌晨發生嚴重屋頂坍塌事故，當時「Jet Set」正舉行知名歌手培瑞茲（Rubby Pérez）演唱會，目前罹難者人數已經增至98人，當局仍在持續搜救中，估計事發時場內恐有500～1000人。

    綜合外媒報導，多明尼加知名夜店「Jet Set」在當地時間8日清晨無預警倒塌，造成至少98人死亡，160人受傷，現場救援人員正持續移除沉重的混凝土塊、雜物，營救受困失蹤者，當局估計當時場內有500至1000人。

    事發時「Jet Set」正舉行知名歌手培瑞茲（Rubby Pérez）演唱會，演出進行近1小時後，屋頂開始剝落，緊接著整個結構瞬間崩塌，數百名參與者遭埋瓦礫之下，目前歌手培瑞茲仍下落不明，樂團的撒克斯風手也不幸罹難。

    其他知名罹難者中包括前美國職棒大聯盟（MLB）知名投手多泰爾（Octavio Dotel）、前日職球員布蘭科（Tony Blanco），以及七屆大聯盟全明星強打克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹、蒙特克里斯蒂省省長妮爾希（Nelsy Cruz）。

    現場救援人員正持續移除沉重的混凝土塊、雜物，營救受困失蹤者，當局估計當時場內有500至1000人。（美聯社）

    現場救援人員正持續移除沉重的混凝土塊、雜物，營救受困失蹤者，當局估計當時場內有500至1000人。（美聯社）

    知名罹難者中包括前美國職棒大聯盟（MLB）知名投手多泰爾、前日職球員布蘭科、蒙特克里斯蒂省省長妮爾希。（美聯社）

    知名罹難者中包括前美國職棒大聯盟（MLB）知名投手多泰爾、前日職球員布蘭科、蒙特克里斯蒂省省長妮爾希。（美聯社）

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