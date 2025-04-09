新事證？ 林岱樺涉詐助理費案二度赴雄檢就訊 面色凝重與律師討論案情

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，今（9日）赴雄檢二度應訊。（資料照）

2025/04/09 15:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，她的胞弟、弟媳和操盤手都被雄檢聲押獲准，林岱樺2月20日雖然被檢察官諭令100萬元交保，但檢方疑似又發現新事證，今再度傳喚她到案說明，林岱樺步出偵查庭時表情凝重，與律師團持續交換意見，但檢方二度偵訊後並未做出強制處分。

2月20日，高雄檢調首度偵辦林岱樺涉詐助理費及違法收受政治獻金案，林岱樺被檢方諭令100萬元交保，首波被傳喚到案的通法寺住持釋煌智也100萬元交保，但林岱樺胞弟、王姓弟媳、黃姓女會計等3人被檢方成功聲押，檢調疑再度勾稽通法寺服務處帳冊，發現新事證，2月26日發動第二波搜索行動，雄檢也在複訊完釋煌智後，依涉嫌貪污等罪，且有串、滅證情況向法院聲請羈押獲准。

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有意角逐高雄市長的林岱樺曾於2月20日到調查局南機站問訊時，拿出紙條對著媒體高喊「政治干預司法，司法干預初選」，事後她雖然道歉，態度也轉為低調，還傳出她名下除了立委薪資帳戶外，相關銀行帳戶都被檢調凍結，導致她無法投入資金繼續參與高雄市長初選，形同「被退選」，但雄檢也發聲明，指偵辦此案期間並未查扣林岱樺及相關被告的任何金融帳戶。

林岱樺今拿著傳票，二度前往高雄地檢署應訊，據悉，檢察官在這段時間內已勾稽出相關金流走向，因此針對助理費的運用和釋煌智名下基金會的運作等問題，再度偵訊林岱樺，林岱樺上午10點抵達雄檢，進行約1個半小時的筆錄後，步出偵查庭時表情凝重，與律師團持續交換意見，但檢方也沒有再進行強制處分，林岱樺也在律師和助理陪同下離開地檢署。

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