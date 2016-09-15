〈北部〉發退休公教三節慰問金 將再研議
2016-09-15
〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長林全日前拍板，明年起停發月退金在二萬五千元以上的退休公教人員每年六千元的三節慰問金，基隆市政府從三年前開始，就只發三節慰問金給月退金在二萬元以下的退休人員，人事處昨表示，要照行政院版本還是市府原本版本走，還要由市長林右昌進一步簽核。
行政院日前宣布明年春節起，月退金在二萬五千元以上的退休公教人員及所有退職政務人員，停發每年六千元的三節慰問金，弱勢的退休技工與工友可續領，預估每年可為國庫省下八．七億元。
人事處副處長黃文鳳指出，四年前市議會考量市府財政拮据，決議每年六千元的三節慰問金，只發給月退金二萬元以下的退休人員，一年省下二千多萬元。目前全市符合資格者有一千一百九十二人，每年花費約七百一十五萬元。
若依行政院規劃，基隆市月退金在二萬元至二萬五千元間的退休人員，是否可恢復領取每年六千元的三節慰問金？黃文鳳表示，待市長林右昌裁決。
「支持年金改革！」現職的謝姓公務員聞訊表示，沒工作還領得比工作時多，不合理，現在公務員已不弱勢，接受年金改革，幫下一代的年輕人，亦是功德一件。
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