| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉發退休公教三節慰問金 將再研議

2016-09-15

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長林全日前拍板，明年起停發月退金在二萬五千元以上的退休公教人員每年六千元的三節慰問金，基隆市政府從三年前開始，就只發三節慰問金給月退金在二萬元以下的退休人員，人事處昨表示，要照行政院版本還是市府原本版本走，還要由市長林右昌進一步簽核。

行政院日前宣布明年春節起，月退金在二萬五千元以上的退休公教人員及所有退職政務人員，停發每年六千元的三節慰問金，弱勢的退休技工與工友可續領，預估每年可為國庫省下八．七億元。

人事處副處長黃文鳳指出，四年前市議會考量市府財政拮据，決議每年六千元的三節慰問金，只發給月退金二萬元以下的退休人員，一年省下二千多萬元。目前全市符合資格者有一千一百九十二人，每年花費約七百一十五萬元。

若依行政院規劃，基隆市月退金在二萬元至二萬五千元間的退休人員，是否可恢復領取每年六千元的三節慰問金？黃文鳳表示，待市長林右昌裁決。

「支持年金改革！」現職的謝姓公務員聞訊表示，沒工作還領得比工作時多，不合理，現在公務員已不弱勢，接受年金改革，幫下一代的年輕人，亦是功德一件。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
就愛太魯閣 韓國大媽傘開花淡定拍照

中秋連假遇上颱風莫蘭蒂攪局，打亂遊客旅遊行程，台八線中橫公路大禹嶺至太魯閣段因山區雨勢過大，全面性封閉道路、禁止人車通行，境內太魯閣國家公園…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈北部〉發退休公教三節慰問金 將再研議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.