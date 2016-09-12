〈台北都會〉義賣文旦助學 最高1顆喊61988元
2016-09-12
〔記者李雅雯／新北報導〕市議員李翁月娥、台灣環保協會、佰元愛心會昨天下午在重陽市民活動中心設攤，集結民間力量發起文旦柚愛心義賣，廣邀善心社團、個人認購文旦柚，義賣所得六十一萬九千八百八十八元，捐做三重區、蘆洲區國小學生獎助學金、新北市愛維養護中心使用。
市議員李翁月娥表示，中秋節文旦柚愛心認購活動已經舉辦多年，每次看到愛心湧入，相當感動，買好柚、做好事，把愛傳出去，處處有溫情。李翁月娥現場也以六千元認購一顆文旦柚，響應活動目標，單顆文旦柚最高認購價喊出六萬一千九百八十八元，由民眾曹祐彰購得。
昨天愛心義賣所得六十一萬九千八百八十八元，其中十萬元捐給新北市愛維養護中心使用，其他則是獎助學金。
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