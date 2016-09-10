〈南部〉敦源聖廟修復費有望 祭孔不中斷
〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁敦源聖廟是新豐區官方祭孔的主場地，二○六強震後建物嚴重受損，現場封閉，以策安全，雖然審議後，暫被認為不具備文化資產價值，但市政府仍推崇其歷史意義，將動用八百萬元的賑災善款進行修復，最快月底完成設計發包的籌備事宜。
由於現址變成危險建築，供奉的牌位也暫時安置關廟的山西宮，近七十年的新豐區祭孔歷史恐中斷，在地方社團的爭取下，教師節當天將回到廣場舉行參拜儀式，延續傳統。
每逢教師節，新豐區的永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎等地大小朋友，都會在敦源聖廟舉行聯合祭孔典禮，由各公所輪流主辦，是地方重要盛事，今年卻因強震，讓這項傳統出現變數。
小年夜強震，讓敦源聖廟的樑柱、牆壁等處受到毀損，屋漏偏逢連夜雨，封閉期間，宵小趁虛而入，偷走神龕與門板等，不得已現場只好「淨空」，文物先進行搬移，等修復後再回遷。
敦源聖廟當初由信眾集資興建，土地為私人所有，權屬問題，官方經費難以直接挹注，南市文化資產管理處長林喬彬強調，古蹟大會的審議，無法撼動其新豐區重要的歷史、教育等地位，尤其祭孔儀式，更值得保存、延續，因此提報震災修復，獲得補助同意。
林喬彬說，將以四個月的時間進行修復設計，會邀請地方參與，凝聚共識，官民攜手讓建物重現風華，希望趕赴明年祭孔前完成。
「反璞歸珍」社團發起人劉青慈指出，爭取、協調後，今年教師節仍將在廟前廣場祭孔，當天會先到山西宮迎請至聖先師的牌位，各項儀式照常舉行，讓地方重要的傳統不因地震而中斷。
鑽研地方文史的紅瓦厝國小總務主任許耿肇表示，敦源聖廟雖是日治時期募款所建，早在清朝就出現了相關的國學社團，一直被視為地方文風的代表，過去都以神明會的方式進行祭拜，直到二次戰後，根據考究，新豐區官方祭孔起於民國卅八年，當時逾七百人與會，場面熱烈，這項傳統也延續迄今。
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