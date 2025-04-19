爆乳妹爽玩男模不夠錢付檯費 叫她「妹妹、公主」仍大鬧警局

王姓女子到男模店消費2萬多元無法付清，店家報警，被員警帶回派出所後又大鬧警局。（民眾提供）

2025/04/19 09:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕25歲王姓女子穿著爆乳裝到高雄新興區某男模會館消費，一晚花了2萬多元卻在結帳時無法繳清費用，警方獲報到場處理，王女「盧小小」被載回派出所卻不肯下車，男警輕聲叫：「妹妹請下車」，王女不甩，女警無奈喊：「公主請下車」，王女才肯配合，但進入派出所後，王女不但破壞公物還抓傷員警、朝警吐口水，被法官依毀損、傷害等罪判刑5月，得易科罰金。

判決指出，去年5月29日晚上10點，王女單獨到男模店消費，共消費2萬多元，凌晨結帳時，刷卡餘額不足，尚欠1萬餘元，警方獲報到場將她回派出所，打算依詐欺罪（檢方偵結不起訴）將她送辦；王女被警車載回派出時時拒絕下車，還要警方叫他：「妹妹請下車」，一旁女警傻眼又無奈，最後喊她「公主」，王女才願意下車。

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王女進入派出所後繼續盧，一下要求警方打電話給岡山警分局，一下又要找阿蓮派出所所長，王女在派出所辯稱：「我今天是等我寶寶我才去框他們的，不然我現金是夠的」，又說自己最近遭家暴，情緒不穩定，要求就醫打鎮定劑，極度不配合問訊。

王女見自己的要求不被警方重視，竟破壞電腦滑鼠，員警出聲制止，王女仍不聽勸，員警拿出手銬企圖控制脫序的王女，竟被王女抓傷還被吐口水；高雄地方法院審理時，王女仍委屈向法官哭訴自己沒有錯，是員警一直說她在裝瘋，才會做出這些極端的事，但說詞不被法官採信，依毀損、傷害等罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

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