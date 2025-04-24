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    首頁　>　政治

    普發現金1萬元無望！ 卓榮泰：不是最好的解決國家問題方法

    行政院會今（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰（中）在會後，親自向國人說明特別條例方案內容。 （記者劉信德攝）

    行政院會今（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰（中）在會後，親自向國人說明特別條例方案內容。 （記者劉信德攝）

    2025/04/24 12:49

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模達4100億元，全數以歲計賸餘支應。對於藍營提出普發現金也是用歲計賸餘，是否代表普發現金無望？行政院長卓榮泰表示，在國家面臨外交、軍事，甚至財政重大衝擊時，只用發現金方式，不是最好的解決國家問題方法。

    卓榮泰指出，把現金發到每個人手上，當然是一件快樂的事情，但對國家長遠整體發展而言，應該有更合理做法。4100億元的強化安全韌性特別條例，涵蓋面向很廣，把國家資源用在最有需要的地方，這才是資源善用。

    卓榮泰說，尤其這次非常強調，之前就設定要對弱勢補助，弱勢族群的照顧跟關懷服務一直是這個社會極為重要，「把1萬元發給每一個人，倒不如發給手上沒有5000元的人，用這樣概念，把弱勢先照顧起來」。

    卓榮泰強調，在地緣政治上，台灣處於遭受到中共極力侵擾的動態地區，我們要維持台灣的安全與韌性，行政院不認為用一個法案把未來的歲計賸餘固定化使用是好的方式，尤其在此時，國家面臨外交、軍事，甚至是財政重大衝擊，只用發現金的方式，並不是解決國家問題方法，希望4100億元能經過行政院說明，得到國人肯定與支持。

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