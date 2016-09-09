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〈中部〉田尾、海尾2排水 疑遭偷排廢水

2016-09-09

〔記者湯世名／彰化報導〕河水竟然變綠、變紅！和美鎮田尾排水支流昨被民眾發現長約三百公尺流域變成綠色，無獨有偶，伸港鄉海尾排水也被發現有三百公尺長流域變成紅色，兩地居民都懷疑是上游不肖工廠趁這兩天下雨偷排廢水。縣環保局已分別派員到場稽查，初步掌握上游排放廢水的工廠，將對業者開罰。

縣議員賴清美昨接獲民眾陳情，先前往伸港鄉海興橋下的海尾排水勘查，赫見整條河已變成紅色，接著轉往和美鎮和港路旁田尾排水支流會勘，整條河竟也變成綠色，沿線有不少魚浮在水面，當地居民氣得狂罵「夭壽！」還有民眾說，沒想到河水竟會變成一片綠油油，到底是誰汙染了河川？

賴清美指出，這兩天常下雨，懷疑是上游不肖工廠業者趁機偷排廢水，這兩條被汙染的綠色、紅色河水長度均約三百公尺，要求環保局務必揪出不法業者。環保局昨接獲通報，立即派員前往兩條溪流，除抽樣帶回檢測，並沿著溪流回溯往上游勘查，初步已掌握疑似排放廢水的工廠業者。

環保局長江培根表示，稽查人員追查掌握到兩家排放廢水的工廠，將密集派員到該區域稽查，一旦證實確為業者所排放，將依水污染防治法對業者開罰，輕則罰鍰，重則勒令停工，一旦檢測水質含有毒性，工廠業者還涉及刑責。

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  • 和美鎮田尾排水支流，昨被民眾發現變成綠色，懷疑上游工廠偷排廢水。（記者湯世名翻攝）

    和美鎮田尾排水支流，昨被民眾發現變成綠色，懷疑上游工廠偷排廢水。（記者湯世名翻攝）

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