〈台北都會〉柯下令 北市府、學校餐宴禁食魚翅

2016-09-06

〔記者何世昌／台北報導〕國際動保組織WildAid（野生救援）執行長Peter Knights上個月底率團拜會市長柯文哲。據悉，雙方經半小時會談後，柯於現場提出兩項具體承諾，訂定落日條款，逐步禁賣象牙，及將比照禁用一次性餐具方式，要求北市府各機關及學校的活動、餐宴禁食魚翅。

餐廳業者多表配合新政

對此，與北市府簽訂回饋契約的文華東方酒店表示，酒店自開幕迄今從未供應魚翅，定可配合市府政策；同樣與市府簽訂回饋契約的晶華酒店則供應魚翅，對於市府新政，記者至截稿前未獲回應。

六福皇宮則說，每年逾七千萬隻鯊魚因魚翅而死，因此六福集團從不供應魚翅商品。供應魚翅的「台北一○一頂鮮美景餐廳」則表示，新政上路後，會視隨意鳥地方、W HOTEL等業者的因應作法來調整。