〈台北都會〉5月住宅價格指數小跌
2016-09-02
〔記者謝佳君／台北報導〕北市地政局昨公布不動產交易資訊，整體而言，五月全市交易量共一一○三件，較上月（一○五年四月）增加十九．五％；交易總金額也成長至二四五．四四億元，較上月增加九．二四％；住宅價格指數則為一○九．二五，較上月小跌○．四三％。
地政局以今年五月實價登錄買賣資訊為基礎，結合住宅價格指數，進行不動產價、量動態分析。以建築型態來看，全市仍以六樓以上有電梯住宅大樓為購屋主流，占總交易量五十二．八六％，公寓佔廿三．八四％，套房佔十九．○四％，商（廠）辦佔二．一八％，店面佔二．○八％。除了套房交易量佔比較上月增加三．三三％，其餘均減少○．四％至一．八四％。
五月交易熱區則由萬華區奪冠，交易件數一七○件，大同區連續兩個月交易件數最少、僅四十五件；萬華區也是較上月交易量增幅最大的行政區，達一五○％，內湖區則是負十．○八％，減幅最大。
五月交易總金額由中山區卅一．六三億元居首，總額最低為大同區七．一七億元，兩區相差三．四一倍；交易總額增幅最大為萬華區一七九．七％，松山區為負廿二．二一％，減幅最大。
地政局表示，今年五月標準住宅總價一三六七萬元，標準住宅單價每坪五十．二八萬元，房價回落至一○二年五月水準。另大樓住宅價格指數一一四．四九，較上月下跌二．五一％；公寓價格指數一○六．八三，較上月微漲○．○二％。整體而言，全市季線微跌，半年線連九個月走低，但價格跌勢已有趨緩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見
忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 偷車開不動 毒蟲用滑的
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 小小說 依賴粉絲團
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 自由廣場》信賴保護永遠有錢有閒？
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 紐西蘭外海傳規模7.2大地震
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offers free rental after operational failure
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 人生護理站 以冰箱為家的女孩
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 觀望美就業報告 歐股表現疲弱
- 廣播金鐘入圍揭曉 吳淡如苦苓互虧舌戰
- 自由廣場》體協都是外圍組織？
- 韓進海運破產 南韓出口受挫
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
- 猥褻離家少女 男判5年
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛蘿培茲‧純素飲食
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養
- 連靜雯新娘難為 又跪又磕頭
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 12歲童「異位性皮膚炎」惡化 疑與喵星人有關
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉5月住宅價格指數小跌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分