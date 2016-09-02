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〈台北都會〉5月住宅價格指數小跌

2016-09-02

〔記者謝佳君／台北報導〕北市地政局昨公布不動產交易資訊，整體而言，五月全市交易量共一一○三件，較上月（一○五年四月）增加十九．五％；交易總金額也成長至二四五．四四億元，較上月增加九．二四％；住宅價格指數則為一○九．二五，較上月小跌○．四三％。

地政局以今年五月實價登錄買賣資訊為基礎，結合住宅價格指數，進行不動產價、量動態分析。以建築型態來看，全市仍以六樓以上有電梯住宅大樓為購屋主流，占總交易量五十二．八六％，公寓佔廿三．八四％，套房佔十九．○四％，商（廠）辦佔二．一八％，店面佔二．○八％。除了套房交易量佔比較上月增加三．三三％，其餘均減少○．四％至一．八四％。

五月交易熱區則由萬華區奪冠，交易件數一七○件，大同區連續兩個月交易件數最少、僅四十五件；萬華區也是較上月交易量增幅最大的行政區，達一五○％，內湖區則是負十．○八％，減幅最大。

五月交易總金額由中山區卅一．六三億元居首，總額最低為大同區七．一七億元，兩區相差三．四一倍；交易總額增幅最大為萬華區一七九．七％，松山區為負廿二．二一％，減幅最大。

地政局表示，今年五月標準住宅總價一三六七萬元，標準住宅單價每坪五十．二八萬元，房價回落至一○二年五月水準。另大樓住宅價格指數一一四．四九，較上月下跌二．五一％；公寓價格指數一○六．八三，較上月微漲○．○二％。整體而言，全市季線微跌，半年線連九個月走低，但價格跌勢已有趨緩。

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  • 北市近1年買賣交易量及交易總金額趨勢圖 。（地政局提供）

    北市近1年買賣交易量及交易總金額趨勢圖 。（地政局提供）

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