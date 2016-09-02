〈北部〉龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
2016-09-02
居民揚言擴大抗爭
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕爭議多時的龍潭區龍潭國中穿越校園道路的金龍路一八○巷，校方昨天上午七點在警方的協助下如期封閉該道路，不滿封路的居民載來紙棺、撒冥紙抗議，他們再次強調，道路是通行多年的既成道路，對於市府與校方的封路舉措，將提起行政訴訟，並與學校對抗到底，將醞釀更大規模的抗爭，也要求市府撤換校長。
數十名居民昨天上午在即將封閉的道路上抗議，他們拉起布條、舉起抗議看板，高呼「前人捐地興學，後人廢路惹怨」，甚至開車載著紙棺，還撒冥紙，怒吼「學校應暫緩廢道！」
早在現場戒備的警方逐一勸離抗議居民，過程中居民仍不斷咆哮，希望警方「行政中立」，要求學校停止廢道的無理行為。
在警方積極疏導下，校方於上午七點如期封路，並未爆發嚴重衝突。反廢道自救會長黃金章說，這條道路已使用逾百年，且校地還是居民捐贈的，學校強行封路根本違背道義，也違反敦親睦鄰原則，毫無道理可言，居民們將抗爭到底。
龍潭國中校長陳麗捐說，封閉的道路屬於都市計畫法的學校用地，長期因開放居民通行，將校園分為兩處，也讓學生安全受到威脅。去年學校爭取收回校地，向內政部訴願成功，且經過桃園市政府完成廢道程序，今年六月廿四日獲得核准可以封路。
放學後及假日 仍可通行
陳麗捐說，目前校方僅於學生上學時段封路，放學後及假日都仍開放居民通行，預計明年二月才會全面封路，居民雖稍有不便，但距離學校一百廿公尺外另有道路可通行，市府也承諾將闢建替代道路讓居民通行。
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龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
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