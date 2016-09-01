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〈南部〉二監辦烘焙班 10收容人學藝

2016-09-01

〔記者楊金城／六甲報導〕台南第二監獄為收容人首次開辦「食品烘焙與行銷」技能訓練班，昨天開訓，請來烘焙主廚名師溫明志執教，傳授製作餅乾、麵包、蛋糕和手工蛋捲的手藝，有十名收容人將接受一○八個小時的培訓，為重返社會儲備一技之長。

技能訓練班由典獄長簡文拱主持，台南高分檢檢察長謝榮盛、台南地檢署檢察長張文政、台南監獄典獄長陳進豐及更生保護會台南分會主委蕭昆龍等觀禮，更生保護會台南分會提撥廿萬元補助開辦訓練班。

台南第二監獄由六甲軍監移撥，去年七月揭牌，進行舍房整理，目前收容人數二八六人，下月將增加到五五○人，食品烘焙與行銷班是首度開辦。

為了宏揚尊師重道美德，開訓典禮特別安排「拜師禮」，監方依古禮準備束脩六禮「肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗」，由參訓學員代表獻給溫明志正式拜師。

溫明志則回贈打蛋器、擀麵棍等烘焙工具，象徵傳習技藝，承諾收學員為徒，並傾囊相授，只要盡心、努力一定收穫滿滿。

簡文拱和謝榮盛說，技能訓練班開辦不易，期勉參訓學員感恩惜福，從學習中陶冶性情、修身養性和學得一技之長，未來回歸社會後才能學以致用，在事業上、經濟上有所幫助，成為有用之人，不要辜負大家的期望。

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  • 台南二監首次開辦「食品烘焙與行銷」技能訓練班，學員準備束脩六禮向溫明志（左）拜師學藝。（記者楊金城攝）

    台南二監首次開辦「食品烘焙與行銷」技能訓練班，學員準備束脩六禮向溫明志（左）拜師學藝。（記者楊金城攝）

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