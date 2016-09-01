〈台北都會〉校安電子圍籬易誤報 延至9月底完工
2016-09-01
〔記者郭逸／台北報導〕台北市北投區去年發生女童割喉案，教育局搬出「電子圍籬」應戰，副市長陳景峻也承諾今年八月底，全市所有國小完成建置電子圍籬；市議員王鴻薇卻發現，北市一百卅八所國小，經過一個暑假，僅八十九校完成電子圍籬，比率僅六十四％，校安承諾跳票，她痛斥：「教育局官員跟著放暑假？」
教育局工程科長許巧華強調，「電子圍籬只是校園安全的一個環節」，因先前建置的電子圍籬誤報率仍高，今年六月底發文給各校，要求暫停發包、建置，由教育局人員在施工時統一檢測，誤報率降至五％才能啟用，全數完工日期延至九月底。
文化國小女童割喉案讓北市校園安全蒙上一層陰影，王鴻薇說，市長柯文哲要求警察局、社會局、教育局等局處建置社會安全網路，第一要務就是全面裝置電子圍籬，許多議員在上個會期質詢時，督促市府加快建置電子圍籬的進度，副市長陳景峻則承諾今年八月底全數完成。
王鴻薇調閱資料發現，北市至今僅八十九所國小完成電子圍籬；全市五十九所國中的執行率更慘，今年預計完成十六校，卻僅完成四校，比率只有廿五％。她說，八月廿九日已開學，電子圍籬建置進度落後，讓學生依舊沒有安全的學習環境。
許巧華補充說明，電子圍籬採購案由各所學校自行發包，預算由北市教育局及教育部國教署編列，合計約一億八千萬元，施工時間約一週至兩週，教育局會依循柯文哲「慢慢想、快快做」的原則，要求各校電子圍籬發揮最大效能再啟用。
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