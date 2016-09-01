〈台北都會〉撥地不到半年收回 380萬籃球場白蓋
2016-09-01
〔記者葉冠妤／新北報導〕公路總局撥用不到半年又收回，八里籃球場白蓋了！八里區公所於去年底向公路總局申請台六十四線高架橋下空地蓋籃球場，今年三月甫完工，卻因淡江大橋工程需新建台六十四線匝道，公路總局六月突然通知公所要拆除球場、收回空地，八里區長莊茂坤昨在地方說明會上表示，公所向公路總局申請過程中，從未被告知該空地將施工，結果搞得八里區公所現在猶如亂花錢建設的「冤大頭」。
為配合淡江大橋連接台六十四線新增匝道工程，屆時商港路部份路段將封閉長達兩年多，公路總局考量封閉後，恐有不少往來台北港的大型聯結車、貨車繞道亂竄，影響交通安全，因此規劃在台六十四線橋下搭建通行便道，卻因此需拆除才蓋好沒多久的籃球場。
公路總局允匝道完工後復原
八里區訊塘里長張金貴表示，該籃球場是他向公所提案，去年底花費三八○萬興建，公路總局卻突然喊拆，「為什麼不早點跟地方講？」公路總局西濱北工處副處長詹益祥解釋，若商港路確定封閉，籃球場就必須拆除，但他承諾，待匝道工程完成後，會將球場復原，還給八里民眾使用。
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