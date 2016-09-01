| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉環景拍攝3D地景 宜縣府洽公不迷路

2016-09-01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕縣府局處室位置錯綜複雜，洽公民眾常反應好像走迷宮，走錯路繞不出來，為此縣府引進德國技術，3D環景拍攝府內地圖，將以街景地圖為範本，讓民眾以App導航，找出最快的洽公路徑。

縣府以綠建築概念打造而成，採公園化、開放性型態，讓民眾洽公像在公園散步，但是縣府光是出入口就有東、西、南、北四個，各區連結動線另設有二十九個出入口，許多民眾常在縣府繞得暈頭轉向。

縣府計畫處長李東儒說，民眾入府後確實有迷路可能，為了方便洽公，即時找到相關單位，引入德國3D環景拍攝，製作府內地景圖。

計畫處指出，將花三十天時間製作地圖，再兩個月後製，上線後可以透過手機、平板電腦，從App和網站就可以查詢位置、導航路徑，縣府並規劃在府內放置大型螢幕，讓民眾觸控查詢，順利洽公。

廣告
  • 縣府3d環景拍攝製作府內街景地圖，導航洽公民眾走最快的路。（記者簡惠茹攝）

    縣府3d環景拍攝製作府內街景地圖，導航洽公民眾走最快的路。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
重返823戰地 老兵淚探排長墓

八十五歲的八二三老兵林德祿，被共軍砲火炸瞎雙眼、一耳失聰，昨天重返英雄島，在太武山公墓找到當年陣亡的排長符國芳長眠之地，他輕撫墓碑低喚︰ 「…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：〈北部〉環景拍攝3D地景 宜縣府洽公不迷路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.