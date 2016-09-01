〈北部〉環景拍攝3D地景 宜縣府洽公不迷路
2016-09-01
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕縣府局處室位置錯綜複雜，洽公民眾常反應好像走迷宮，走錯路繞不出來，為此縣府引進德國技術，3D環景拍攝府內地圖，將以街景地圖為範本，讓民眾以App導航，找出最快的洽公路徑。
縣府以綠建築概念打造而成，採公園化、開放性型態，讓民眾洽公像在公園散步，但是縣府光是出入口就有東、西、南、北四個，各區連結動線另設有二十九個出入口，許多民眾常在縣府繞得暈頭轉向。
縣府計畫處長李東儒說，民眾入府後確實有迷路可能，為了方便洽公，即時找到相關單位，引入德國3D環景拍攝，製作府內地景圖。
計畫處指出，將花三十天時間製作地圖，再兩個月後製，上線後可以透過手機、平板電腦，從App和網站就可以查詢位置、導航路徑，縣府並規劃在府內放置大型螢幕，讓民眾觸控查詢，順利洽公。
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