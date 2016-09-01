| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉超級歐吉桑 變身「三百壯士」

2016-09-01

廖協發完成百岳及百馬 本週末再挑戰百鐵

〔記者李忠憲／台中報導〕67歲的三鐵選手廖協發，中年開始完成百岳及百馬，為了教兒子學游泳，從旱鴨子變成救生教練，更完成99場鐵人三項，即將在本週末完成百鐵，成為台灣獨一無二的「三百壯士」。他笑說，運動讓他紓解壓力，長年的腎結石不再復發，先天性心臟病也不曾發作，完成百鐵後，他會聽兒子的話，再完成活到百歲的目標。

67歲退休大老闆

家住台中市豐原區的廖協發，退休前是包裝材料業的大老闆，他從39歲開始，花10年完成台灣百岳，42歲開始學游泳，成為救生教練及搜救人員；51歲接觸鐵人三項（三鐵），54歲開始跑馬拉松，8年內完成百馬。目前已完成99鐵，他將在本週六完成人生的百鐵目標，成為台灣獨一無二的「三百（百岳、百馬、百鐵）壯士」。

花10年爬台灣百岳

「健康及讓媽媽安心，是我持續運動的動力！」廖協發表示，他從小體弱多病，除了有二尖瓣脫垂的先天性心臟病，從事包裝材料業的他，因經營公司導致壓力大到失眠，不僅暴瘦還患有腎結石，每5年就要動手術。

8年內跑完百馬

他說，當年被朋友倒了1300萬，整個人消沉到谷底，在母親鼓勵下，好奇參加豐原剛籌組的登山社團，首度登玉山下山後竟發現工作壓力消失，心情愉悅，從此愛上登山。完成百岳後，他為了教小朋友游泳，旱鴨子的他不顧他人異樣眼光，戴著手臂游泳圈學游泳，卻也學到成為救生教練，甚至與友人開游泳池，並擔任水域搜救人員。

下個目標活到百歲

廖協發說，在友人鼓吹下，他第一次報名鐵人三項，卻因太小看比賽沒有配速，前段就用盡力氣，導致後段需靠意志力支撐。於是他決定開始練跑馬拉松，並持續參加比賽，果然順利完成百馬。如今，鐵人三項比賽已完成99次，將在9月3日的宜蘭梅花湖鐵人三項，完成人生中的第100鐵。他說，未來也會繼續跑下去，達到兒子祝福他活到百歲的目標。

廣告
  • 廖協發參加三鐵比賽情況。（記者李忠憲翻攝）

    廖協發參加三鐵比賽情況。（記者李忠憲翻攝）

  • 三鐵選手廖協發拿到的獎牌無數。（記者李忠憲攝）

    三鐵選手廖協發拿到的獎牌無數。（記者李忠憲攝）

  • 廖協發登百岳期間，也會與妻子一同爬山。（記者李忠憲翻攝）

    廖協發登百岳期間，也會與妻子一同爬山。（記者李忠憲翻攝）

  • 廖協發參加三鐵比賽情況。（記者李忠憲翻攝）

    廖協發參加三鐵比賽情況。（記者李忠憲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人

陳姓、程姓販毒男女，8月30日駕車在南投市區活動被員警掌握，警方發動圍捕時遭毒販駕車企圖衝撞，連開10多槍射破車胎，嫌犯棄車逃逸，經大批警力追捕才壓制兩人，昨也循線逮捕另5名共犯，訊後依違反毒品危害防…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：〈中部〉超級歐吉桑 變身「三百壯士」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.