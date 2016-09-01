〈中部〉超級歐吉桑 變身「三百壯士」
廖協發完成百岳及百馬 本週末再挑戰百鐵
〔記者李忠憲／台中報導〕67歲的三鐵選手廖協發，中年開始完成百岳及百馬，為了教兒子學游泳，從旱鴨子變成救生教練，更完成99場鐵人三項，即將在本週末完成百鐵，成為台灣獨一無二的「三百壯士」。他笑說，運動讓他紓解壓力，長年的腎結石不再復發，先天性心臟病也不曾發作，完成百鐵後，他會聽兒子的話，再完成活到百歲的目標。
67歲退休大老闆
家住台中市豐原區的廖協發，退休前是包裝材料業的大老闆，他從39歲開始，花10年完成台灣百岳，42歲開始學游泳，成為救生教練及搜救人員；51歲接觸鐵人三項（三鐵），54歲開始跑馬拉松，8年內完成百馬。目前已完成99鐵，他將在本週六完成人生的百鐵目標，成為台灣獨一無二的「三百（百岳、百馬、百鐵）壯士」。
花10年爬台灣百岳
「健康及讓媽媽安心，是我持續運動的動力！」廖協發表示，他從小體弱多病，除了有二尖瓣脫垂的先天性心臟病，從事包裝材料業的他，因經營公司導致壓力大到失眠，不僅暴瘦還患有腎結石，每5年就要動手術。
8年內跑完百馬
他說，當年被朋友倒了1300萬，整個人消沉到谷底，在母親鼓勵下，好奇參加豐原剛籌組的登山社團，首度登玉山下山後竟發現工作壓力消失，心情愉悅，從此愛上登山。完成百岳後，他為了教小朋友游泳，旱鴨子的他不顧他人異樣眼光，戴著手臂游泳圈學游泳，卻也學到成為救生教練，甚至與友人開游泳池，並擔任水域搜救人員。
下個目標活到百歲
廖協發說，在友人鼓吹下，他第一次報名鐵人三項，卻因太小看比賽沒有配速，前段就用盡力氣，導致後段需靠意志力支撐。於是他決定開始練跑馬拉松，並持續參加比賽，果然順利完成百馬。如今，鐵人三項比賽已完成99次，將在9月3日的宜蘭梅花湖鐵人三項，完成人生中的第100鐵。他說，未來也會繼續跑下去，達到兒子祝福他活到百歲的目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
陳姓、程姓販毒男女，8月30日駕車在南投市區活動被員警掌握，警方發動圍捕時遭毒販駕車企圖衝撞，連開10多槍射破車胎，嫌犯棄車逃逸，經大批警力追捕才壓制兩人，昨也循線逮捕另5名共犯，訊後依違反毒品危害防…
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 傳陳明澤被逮向警求情 檢察官斥：推到媽媽身上？
- 第12號颱風南修生成 朝日本方向移動
- 中國老師學《極速秒殺2》電影情節 躲貨輪錨鍊艙偷渡
- 東部外海規模4.8地震 宜蘭民眾被搖醒
- 川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統
- 詹皇獨霸2K17 不吝傳技新秀
- 久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 老家藏賭場 高市議員陳明澤在屋內
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 新加坡出現首起孕婦感染茲卡病毒
- 中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶
- 我奧運團教練 返國後發燒腹瀉
- 國道或快速道／變換車道未打方向燈 今起罰6千
- 勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？
- 寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 涉賭議員 曾是319焦點人物
- 男版唐立淇成藍正龍師弟
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
- 王大陸國文被當2次 竟能獲獎表揚
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 何潤東告別單身最後一晚 選擇與「他」共度
- 雲林、馬祖空氣差 PM2.5達「紅色警戒」
- 陳昭榮買房孝親 坦承違建：會盡速處理
- 為取悅愛犬 男星不惜臉部大改造
- 哪國護照最好用？台灣目前排第29 德國第1
- 李茂生談顧立雄動怒事件 「換成我也會動怒」
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 難關過靠這招？李艷秋稱：蔡政府等待軍公教裡的段宜康
- 爆乳婚紗曝光！51歲美魔女傳再婚小鮮肉富二代
- 碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
標題：〈中部〉超級歐吉桑 變身「三百壯士」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email