〈北部〉高架橋及橋樑 除緊急救災禁借用

2016-08-31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕八月中有民眾未經申請就在高架橋上臨時佔用道路，吊掛建材，造成交通壅塞，民眾氣炸。市府研擬管制措施，全市一百九十幾座橋樑與高架橋除了公務或緊急救災之外，全面禁止民眾借用橋樑施工、吊掛材料，違規將依道路交通處理條例開罰。

交通旅遊處交通規劃科長黃秀萍說，七月下旬有民眾申請在西定高架上借用道路，欲從高架橋上跨過欄杆和隔音牆，吊掛屋頂防水材料，不過，西定高架橋上雙向都只有單一車道，又沒有替代道路，申請的路段又是連續彎道處，基於交通安全並未核准。

不料八月中旬，該民眾卻逕自在西定高架橋上佔用道路吊掛建材，上午十點多西定高架橋塞車，嚴重回堵，用路人報案，不過警方趕到時，吊車等已經駛離。

黃秀萍指出，市府有三十一號橋等橋樑限重，避免類似佔用道路情況，不僅影響交通也會影響橋樑安全，因此研擬了高架橋及橋樑臨時佔用道路管制措施，經道安會報通過。

即日起全市一百九十三座橋樑和高架橋，除了維護、清潔等執行公務特種車，或是有急迫性、時效性的工務車，非緊急救災的都不准借用橋樑施工、吊掛，違規的將依道路交通處罰條例開罰。