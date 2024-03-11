最新畫面曝！ 台中聯結車連續超車壓扁休旅車 瞬間噴出大量碎片

聯結車翻覆，壓垮右側的廖姓母子休旅車。（擷自記者爆料網）

2024/03/11 16:20

司機否認超速5萬交保

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓母親昨開車載吳姓兒子前往補習班，途中行經大坑東山路時遇飛來橫禍，遭失控翻覆聯結車砸中，休旅車當場壓扁母子也受重傷，聯結車蘇姓司機否認超速，檢方昨晚依過失傷害罪，原命蘇以15萬元交保，但覓保無著，改以5萬元交保，而案發地附近的監視器今天也曝光，依舊令人怵目驚心。

這起重大車禍發生在昨天上午9時16分，59歲蘇男當時駕駛聯結車沿東山路往市區方向行駛，在內側車道過彎時突向右傾斜翻覆，當場砸中同向在外線車道的右前方休旅車，除導致休旅車嚴重擠壓扭曲變形，43歲廖姓母親、19歲吳姓兒子也受困車內，經緊急救出廖女一度失去呼吸心跳，吳男也重傷意識模糊。

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不過母子在送醫後，二人都恢復生命跡象，但目前仍在加護病房急救，院方今天表示，廖女目前昏迷指數3，生命徵象不穩定，兒子狀況穩定，仍在觀察中，而肇事蘇男昨晚向警方表示，當時並未超速，「車速只有4、50公里」，但廖女丈夫無法接受，接受警方訊問時，堅持對蘇男提告。

警方訊後依過失傷害罪將蘇男移送台中地檢署，蘇男經檢察官偵訊後，原命蘇以15萬元交保，但蘇籌不到錢，改以5萬元交保；而事故地點附近一處監視器，也拍下事發完整過程顯示，當時下細雨路面濕滑，該路段有多個彎道，聯結車沿內側行駛，從畫面中第1個彎道竄出後，先是超越右側車道1輛轎車，再超越廖姓母子的休旅車。

此時再經過第2個彎道，聯結車車頭超過之後，車斗重心不穩開始往右側傾翻，接著直接砸中廖姓母子的休旅車，休旅車被聯結車重壓，瞬間噴出大量零件碎片，後方差點遇劫的其他轎車及機車均停下來查看，相當驚悚。

聯結車過彎時連續超越右側2輛車，右上紅圈為遇劫休旅車。（擷自記者爆料網）

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