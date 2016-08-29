〈北部〉桃市》虎寶寶上小一 新生比去年少近2000人
2016-08-29
〔記者陳昀／桃園報導〕九十九年出生的「虎寶寶」今年上小學，一○五學年度今天開學，全市國小新生有一萬八二四八人，比去年少一九二六人，評估主因來自生肖偏好，市府教育局說，少子化對桃園市影響不大，仍有十六所學校實施新生入學人數總量管制，但偏鄉小學仍受到少子化衝擊，將協助發展特色課程，吸引學生就讀。
教育局說，全市有廿一所學校學生數不滿十人，其中，美華國小、北湖國小、三光國小都只有四名學生，希望能複製義盛國小、笨港國小的成功經驗，協助偏鄉小校發展特色課程。復興區的義盛國小帶領學生了解原住民傳統文化；新屋區笨港國小則極具客家漁村風格，有石滬踏查、客家花鼓、傘舞等體驗課程。
南崁未超額 南美減三班
教育局統計，今年新生數減少最多的學校是南美國小，少了七十四人，減了三班，過去南崁國小超額時會將新生轉介到南美國小，但南崁國小今年未超額，導致南美國小新生數降低；其次是錦興國小、莊敬國小、忠貞國小、建國國小，分別減少五十至六十名不等新生。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
普度法會620桌供品 30秒拿光
苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 美網今晚開火 謝淑薇首戰莊佳容搭檔
- 勞團成員凱道集結 訴心聲
- 《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
- 許厝家長拒遷校 搭帳篷上課
- 冷眼集》台灣少個蘭德
- 小戴「球鞋門」效應 南韓羽壇「要真相」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 「鎧文障礙」差1轟 也談「球變」
- 山城逍遙遊─泰國拜城
- 音樂劇《釧兒》 傳統唱到心坎裡
- 東北風提早南下 北台涼意似入秋
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由共和國》余杰／ 中華民國才是國民黨的「附隨組織」
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 連7場有打點 神全差3場平紀錄
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 3兄弟聯手 2004年搶下開發金
- 書劍集》兆豐銀行洩露的監理機密
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 波特蘭高球公開賽》62桿生涯最低 小潘衝第一
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 猝死、中風、蜂螫 台中登山1天3意外 1死6傷
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 建仔本季剋天敵 老爹5球死2次
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 刑案現場SOP… 假的
- 肩關節卡卡痠痛 棘上肌炎愛上老師、油漆工
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃市》虎寶寶上小一 新生比去年少近2000人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分