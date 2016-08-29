〈北部〉桃市》虎寶寶上小一 新生比去年少近2000人

2016-08-29

〔記者陳昀／桃園報導〕九十九年出生的「虎寶寶」今年上小學，一○五學年度今天開學，全市國小新生有一萬八二四八人，比去年少一九二六人，評估主因來自生肖偏好，市府教育局說，少子化對桃園市影響不大，仍有十六所學校實施新生入學人數總量管制，但偏鄉小學仍受到少子化衝擊，將協助發展特色課程，吸引學生就讀。

教育局說，全市有廿一所學校學生數不滿十人，其中，美華國小、北湖國小、三光國小都只有四名學生，希望能複製義盛國小、笨港國小的成功經驗，協助偏鄉小校發展特色課程。復興區的義盛國小帶領學生了解原住民傳統文化；新屋區笨港國小則極具客家漁村風格，有石滬踏查、客家花鼓、傘舞等體驗課程。

南崁未超額 南美減三班

教育局統計，今年新生數減少最多的學校是南美國小，少了七十四人，減了三班，過去南崁國小超額時會將新生轉介到南美國小，但南崁國小今年未超額，導致南美國小新生數降低；其次是錦興國小、莊敬國小、忠貞國小、建國國小，分別減少五十至六十名不等新生。