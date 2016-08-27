〈北部〉柚見中秋慶團圓 西湖邀客品文旦
2016-08-27
〔記者蔡政珉／西湖報導〕西湖鄉是苗栗縣最大的文旦柚產區，優異品質和口感一向備受消費者肯定，也是中秋佳節送禮最佳選項之一。「柚」到中秋，西湖鄉公所和西湖鄉農會九月四日在湖東社區多功能活動中心舉辦「柚見中秋慶團圓」活動，歡迎各地鄉親在秋高氣爽的季節，到西湖品嘗文旦。
有蜂蜜香味 9月4日同樂
西湖鄉公所說，西湖鄉文旦柚栽種面積約一百六十公頃，高居苗栗縣之冠，大部分集中於湖東村大、小窩一帶，西湖文旦品質佳，嘗起來有蜂蜜香味，甜度更高達十二度，富有營養價值，維生素Ｃ含量高，美味又健康。
九月四日登場的「柚見中秋慶團圓」活動，舉辦文旦果品評鑑及剝柚皮競賽、有獎徵答和農特產品展售，鄉公所與農會歡迎大家走西湖踏青同樂。
西湖鄉農會也推廣認養文旦樹，依樹種分為Ａ級九千元、Ｂ級七千五百元，認養時間在每年三月柚花開到九月採收期，認養人可隨時當假日農夫，體驗農村生活，採收時更能當成中秋賀禮，與親朋好友分享。
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