防疫再升級 今起未繳清罰款禁入境

2019-01-25

防堵非洲豬瘟 不讓外來客罰單催繳成問題

〔記者簡惠茹／台北報導〕防範非洲豬瘟疫情侵台，因應外來人口罰單難以催繳問題，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開記者會，農委會副主委黃金城宣布，今天凌晨起，違規攜帶非洲豬瘟疫區肉品來台的外來人口，沒有當場繳交罰鍰就拒絕入境。

疫區肉品闖關 共開罰71件

一月十八日起，外來人口從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉類產品入境，經裁罰二十萬元以上者，原規定未繳清罰款、第二次來台將拒絕入境，黃金城表示，昨天召開跨部會會議後，決定加強力道，改成入境當下沒立即繳清罰鍰，就拒絕入境，今天凌晨零時開始實施。

目前違規攜帶疫區豬肉類產品、罰款達二十萬元者，到一月二十三日已經累積七十一件，全部來自中國。黃金城指出，已經出境未繳納罰款的國外旅客，將由防檢局於繳納期和催繳期滿時，分別行文給內政部移民署和外交部領事事務局，辦理拒絕再入境及簽證不予核發相關事宜。

黃金城說，執行對象排除我國國民、取得居留身分和中國人民在台停留期核准達六個月以上的人，例如中國學生、中國配偶等，因為在台灣居留，雖無法立刻繳清罰款，入境台灣也能掌握位置。

快遞肉品首度檢出非洲豬瘟

移民署入出國事務組專門委員黃英貴表示，非洲豬瘟疫區豬肉具高度傳播風險，攜帶疫區肉品可能危害我國公共安全，依內政部移民署「入出國及移民法」以及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，未繳清罰款就會拒絕入境、強制出境，拒絕入境最長可達五年，罰款可追討期限長達十年。

豬品驗出病毒 遍布中國各省

農委會這兩天首度在快遞違規輸入及民眾主動送到動物檢疫單位的肉品中，檢驗出非洲豬瘟病毒基因，且昨天和前天連續驗出四件中國來的豬肉製品含有病毒，累積案例達十八件。黃金城說，驗出病毒的豬品來源分散在中國各省份，表示中國豬隻普遍被非洲豬瘟病毒感染，又把有病毒的豬肉拿去加工。

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