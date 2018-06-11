首次公告部落土地劃設 原民會保障原民權利

2018-06-11

〔記者楊綿傑／台北報導〕原住民權益保障再進一步！原住民族委員會昨首次公告，包括邵族及新北市烏來區泰雅族各部落之原住民族土地範圍，真正落實原住民族土地權益保障。原民會表示，將持續輔導各族進行土地範圍劃設，逐步落實原住民族土地權益。

逐步落實原住民族土地權益

原民會表示，一直戮力推動原住民各項權利，其中土地正義是非常重要一環，這次公告，是首次由政府與部落共同攜手推動完成劃設工作，充分展現部落主體性，更是原住民族土地權益保障的里程碑。

原民會解釋，原住民族土地或部落範圍土地劃設程序，是由部落或民族自主調查並經部落內部充分討論後提報，經原民會會商土地管理機關後定案。如果部落或民族有新事證或相關資料再提報，仍得依相關規定辦理變更。

根據原民會資料，依邵族民族議會所提報之調查成果，邵族之原住民族土地或部落範圍土地中，公有土地（即原住民傳統領域土地）面積有八○九五．四七公頃；新北市烏來區泰雅族部分，根據部落所提出的調查成果，公有土地面積為三四六三七．二八公頃。此次公告劃設範圍圖示均已登載於原民會網站（http://www.apc.gov.tw）。

原民會強調，未來若要在公告範圍內土地進行重大開發行為，應適用原基法第廿一條，必須依法諮商取得當地原住民族同意後才能進行開發利用。如南投日月潭周圍之孔雀園，以及向山ＢＯＴ開發案等均是顯例。