佛心！今明迎大甲媽聖駕 彰化最賺錢停車場免費停車加紮營

大甲媽遶境進香活動今、明天在彰化縣，縣府南郭路停車場是公有民營，日進斗金，業者不計成本免費開放場域，讓信徒停車加紮營休息。（記者張聰秋攝）

2024/04/11 13:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動進入第6天，這場全國關注的宗教盛會今（11日）、明踏入彰化縣。在這2天內，一個彰化縣公有民營、最盈利的停車場，為了恭迎聖駕，業者寧可不做生意，錢不賺沒關係，把場地無償開放給前來參與遶境的信眾停車及紮營休息，超級佛心來著！

該停車場正是公有民營，縣府委外經營最賺錢的縣府南郭路停車場，每年光是給縣府的權利金就近千萬元，日進斗金，在媽祖遶境彰化縣這2天48小時免費使用，挪出一半空間搭設遮陽棚架，免受風吹日曬雨淋，相當貼心。

請繼續往下閱讀...

在媽祖聖駕的去程4月5日、6日，該停車場已經開放過一次，而在回程的今天凌晨到明天深夜，這個停車場再度對外開放，提供了48小時的免費服務。目前，媽祖聖駕已抵達南彰化地區，預計今晚將駐駕於員林市，而明天將進入北彰化地區。儘管媽祖聖駕尚未抵達，已有不少香客提早出發，抵達這個開放的停車場休息。

縣府也加入了這次的佛心行動，開放縣府辦公大樓旁的停車場及1樓中庭供人流分散使用。信眾對於縣府和業者的這一系列貼心舉措表達了深深的感激，認為這不僅方便了自己的遶境之旅，也讓整個活動更加人性化與環保，「讓人揪感心！」

大甲媽遶境進香回程，今天凌晨到明天深夜，彰化縣政府南郭路停車場是公有民營，業者對外開放，提供了48小時的免費服務。（記者張聰秋攝）

大甲媽鑾轎目前仍在南彰化地區，已有香客提早出發，今天上午就抵達縣府南郭路開放的停車場休息。 （記者張聰秋攝）

縣府委外經營最賺錢的縣府南郭路停車場，每年光是給縣府的權利金就近千萬元，日進斗金，在大甲媽祖遶境彰化縣這2天48小時免費使用，挪出一半空間搭設遮陽棚架，方便信徒休息。（記者張聰秋攝）

彰化縣府開放縣府1樓中庭供人流分散使用，今天白天已有信徒進駐休息。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法