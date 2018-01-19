被馬偕董事會停職 董座劉伯恩：照法律走

2018-01-19

閉門會議砲聲隆隆 長老教會三大指控

〔記者吳欣恬、吳政峰／綜合報導〕長老教會總會十六日決議暫停馬偕醫院董事長劉伯恩職務，馬偕醫院昨召開董事會，除了十五名董事，長老教會總會也派出十二人與會，雙方舉行閉門會議。據了解，閉門會議上砲聲隆隆，董事長劉伯恩已遭停職，並選出董事蔡國明代理董事長；劉伯恩昨會後不斷強調合法性和適法性，堅持他仍是衛福部登記的馬偕醫院代表人，必要時會循法律途徑解決問題。

據悉，馬偕醫院是由長老教會北部大會捐助成立，因此長老教會對醫院董事具有銓派提名權，十六日，長老教會質疑劉伯恩涉及官司並「欲強行通過現任院長施壽全六十五歲延任案」、「涉入馬偕三家公司運作」等事，決議停止劉伯恩董事長職務，並預計二月一日再召開會議，處理院長施壽全能否續任案。

長老教會總會昨更發出聲明，指劉伯恩故意隱瞞因醫療糾紛遭判刑確定，教會遭蒙蔽而提名他任馬偕董事長，依財團法人標準法第九條規定及教會規範，決議予以停權處分。

長老教會斥「強佔教會財產」

教會更指，劉伯恩及其所屬人員利用馬偕名義成立三家公司從事醫療業外事務，涉及意圖掏空馬偕並違背當初就任誓言，痛斥劉是「強佔教會財產」，一定會嚴加追究。但挺劉派昨上午有數十位民眾至長老教會總會前拉布條抗議。

劉伯恩昨下午照常召開並主持馬偕醫院董事會。除了馬偕十五位董事，包括長老教會總會議長陳明志、法律顧問李勝雄、北部大會議長劉世春等總計十二人，昨也出席會議；會議過程中，不時傳出大聲爭執和拍桌聲響。會議下午六點半結束，與會人員陸續離去但都不願受訪。

劉伯恩：仍是衛福部登記董事長

劉伯恩會後表示，對紛爭感到「遺憾、痛心」，但會議內容牽涉保密和後續處理，無法透露。劉伯恩未正面回答是否仍能行使董事長職權，但他強調，衛福部登記上，他還是合法董事長，也未交出印信，教會雖有教會體制，但馬偕身為醫療機構，是公共財，應遵守國家法令。

對於被控隱瞞醫療糾紛遭判刑確定一事，劉則回應，並非所有帶罪之身都不能擔任董事，而是曾犯馬偕章程所載明的犯罪類型之人才無資格，他的罪名並未列於其中，因此他的銓衡資格沒有問題。

他指出，不能認同總會指他以「三家公司掏空馬偕」說法，這些公司都還沒開出任何發票，何況馬偕去年業績比前年好，哪有證據說他掏空馬偕？「後續會徵詢律師意見，照法律走」。