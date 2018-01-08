不推薦票61張／管仍出線 校長向誰負責?

2018-01-08

〔記者吳柏軒、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選五日選出管中閔，跌破不少台大教職員生的眼鏡，因台大校務會議曾推薦投票，管中閔的不推薦票累積六十一張，雖未完整開票但仍留下紀錄，最後被選上校長，呈現校務會議與校長遴選委員雙邊不同調的矛盾，未來台大內部擬重新檢討。

校務會議與遴委會不同調 台大擬檢討

對此，這屆台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，上一屆校長遴選選出楊泮池時，遴選辦法並無校內推薦投票制度，但當時的校務會議認為，「台大校長應向校務會議負責」，因此校務會議開始試辦「假的」推薦投票，提供給遴選委員參考，楊泮池所獲推薦票遠高於反對票，楊泮池也通過遴選委員投票當選校長；校務會議因而修改辦法，將推薦投票制度正式納入校長遴選辦法中。

但此次管中閔雖過門檻，但被開出六十一張不推薦票，其他人的不推薦票如周美吟僅開了卅一票、陳弱水開卅票、張慶瑞開四十五票不等。

袁孝維說，他個人認為，遴選制度中的「推薦投票」制可以檢討，未來會提案修正，以改善遴委會與校務會議意見不一的窘境，也怕對候選校長的當事人不太尊重，其實校務會議的推薦，跟委員遴選不同，因廿一名遴選委員花了相當多時間跟候選人面談，還訪查當事人的長官、同儕了解情況，以二、三個月嚴格檢視，跟校務會議上百名代表看到的東西不同，如今管中閔當選就是遴選委員依職責替台大選出新校長的結果。

但台大應力所教授王立昇說，校務會議代表是從台大整體發展與需求的角度思考，遴選委員則是跟候選人有更多接觸機會，其實透過校內推薦投票，可初步篩選候選人，其他細部篩選再交由遴選委員判斷，因此推薦投票制度應保留。

更有台大教授認為，其實更該檢討的是遴選制度，校長人選關乎校務整體運作，校內接受與否當然有其重要性，從這次兩會意見不一來看，也應檢視遴選委員會的組成與運作能否充分表達校內意見，例如台大職員有兩千多人、但只有一席委員代表，學生三萬多人、也只有一席，校內代表九人、不到遴委會委員半數，校內意見能否充分表達？都須檢視。

目前各大學的校長遴選制度各有不同設計，多數有要求通過校內同意或推薦與否的程序，如清大、成大、政大的校長候選人多需先校內行使同意權，過門檻才能參加遴選；台師大則是需經校務會議不記名投票，候選人過半才能參加後續遴選。陽明大學則原則上是採候選人不公開制度，全交由遴選委員會決定。