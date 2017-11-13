畢旅、賞楓、郵輪 旅遊業迎熱潮

2017-11-13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕旅遊業今年雙十一期間特別熱鬧，除了皇家加勒比遊輪旗下「海洋讚禮號」首航台灣，業者分析，十一月無論是國旅還是入境市場都很旺，像是日韓、東南亞國高中畢業旅行都集中在這個時候，國內也恰好進入賞楓、泡湯的旅遊旺季，旅遊量確實提升很多。

皇家加勒比遊輪旗下、號稱亞洲最大郵輪的「海洋讚禮號」，十一月十日首航台灣，停靠在基隆港，接著陸續停靠台中港、花蓮港，為台灣帶來共五千多名外國旅客及郵輪員工。據台灣港務公司基隆分公司統計，三千四百多名郵輪旅客就有半數選擇購買岸上行程，導致一日遊遊覽車需求增加。

台灣港務公司也指出，今年花蓮港郵輪雖和去年一樣維持九艘次，但今年有海洋讚禮號靠港，帶來較多遊客數，今年花蓮港郵輪旅客人次可望微幅成長。

燦星旅遊副總廖肇陽表示，以入境旅遊來說，十一月是不少國外中學畢業旅行的時候，許多日韓國高中生都喜歡到台灣畢業旅行，因為預算相對較低。另新加坡、馬來西亞和泰國的華僑學生也很喜歡來台環島，做為畢旅的行程。

另一方面，十一月天氣轉涼，國內開始進入賞楓、泡湯季節，光是湯券銷售就比其他月份成長將近一成。

雄獅旅行社副總經理王岳聰說，這兩個星期確實比較特別，不管是入境還是國旅，都是出遊熱潮，許多大型公司員工旅遊、鄰里進香團也都集中在此時。他分析，國旅一年兩個出遊檔期分別是春秋兩季，今年許多民眾喜歡到中部山區，如清境、奧萬大、福壽山賞楓，光是十一、十二月購買賞楓行程的民眾就比平常多出五成。

雄獅旅遊表示，今年十一月國旅出遊確實特別旺；以往雪霸專車行程只要兩天前預訂都有位子，但目前十一月的訂單都是滿的，就算提前一週下訂，也沒有位子。

業者分析，中國「雙十一」賣出不少機票，應該有部分來台自由行中客參加本地一日或二日遊行程，讓今年十一月旅遊旺季更熱鬧。