文言文55％案雙重違法 應做程序補正

2017-09-23

未通過分組會的議決 直接保送入課審會

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教高中國文課綱文言文比例，教育部十日宣布課審大會通過國教院研修小組版本四十五％到五十五％案，引發各界譁然，本報先揭露五十五％版本「未經課審大會審議及決議」涉及違法，昨天再獨家取得分組會的會議紀錄，更驚爆五十五％案甚至「未先通過分組會的議決」，跳過法定程序被「特權保送」進入課審大會，教育部再違法宣布成「通過方案」，五十五％案「雙重違法」，教育部須負全責。

管碧玲批已在普高分組封殺 無權進大會

「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」第十六條規定，課審大會「只能」審議分組會的決議案，亦即「只有分組會決議法定主議案」，而依「普高分組會的會議紀錄」，分組會「只通過文言文比例卅％一案」，立委管碧玲直批，五十五％在普高分組「早已被封殺」，「無權」進大會審議。

普高分組課審委員證實 不同意55％案

普高分組課審委員林致宇受訪也證實，普高分組「不同意」國教院所提五十五％案，因此自行提出四個修改方案進行表決，最後「文言文之課數比例需符合每學期以卅％為上限」一案獲得十三名委員同意，做成決議送課審大會，教育部通過五十五％案涉違法，課審大會應做程序補正或退回普高分組重審。

永社副社長黃帝穎律師表示，法律明文「限定」課審大會所能審議的範圍，必須是分組審議會的決議，分組會議既未通過五十五％案，程序瑕疵明確重大，教育部不僅架空課審大會，還讓五十五％案違法過關，文白比例案應退回重審。

黃帝穎指出，在課審會運作辦法第十七條，分組會決議可為「通過」和「不通過」，就法理來論，普高分組既已做出卅％決議送課審大會，不通過的案子即不須送大會處理，只有在完全未通過任何一案時，才須將不通過案附建議交課審大會終決。

管碧玲批評，教育部誤解「普高分組決議的法律地位」，使原本受法律保障的普高分組提案（調降文言文比例為卅％），卻要委員爭取後才被列為十日課審大會表決第四案，更誤將國教院研修小組的草案，自動當作大會「原案」，一路錯到底。

今開課審大會 預計以議程瑕疵理由提案

教育部課審大會今將繼續討論國語文課程領綱，管碧玲指出，預期有委員以議程瑕疵理由提案，十日會議表決的調降文言文比例四案，與未表決的國教院五十五％案，可能會重新表決，但她認為「重審」才是最佳的路。