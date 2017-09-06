菸稅漲 搭郵輪超攜菸品暴增一倍

2017-09-06

〔記者吳佳蓉／台北報導〕關務署基隆關表示，六月十二日菸稅調漲後，明顯可見旅客返國入境超攜菸品情形大增，特別是郵輪旅遊遊客。據統計，從菸稅調漲日至八月底，短短兩個多月，投機超攜菸品未申報件數就高達八十六件，與今年元旦至菸稅調漲日前相比，案件數增加近一倍。

基隆海關兩個月查獲86件

基隆港是不少郵輪旅遊行程的母港，負責旅客出入境管制的基隆關表示，有些旅客會心存僥倖，認為比起從機場出入境，港區出入境管制應會較鬆散，進而嘗試攜帶超量管制物品入境，但其實不論機場、港區，管制一樣嚴格，查到仍會依法沒收或補稅罰鍰。

超量未申報沒收 每條罰500元

基隆關指出，按規定，旅客出入境時，可攜帶菸品量就是捲菸兩百支或雪茄二十五支或菸絲一磅，而一條菸通常就是捲菸兩百支的量。若超量攜帶，主動申報後補稅即可攜入，如果超量攜帶又未申報，超量部分將沒收，並處以罰鍰，每條菸品罰金五百元。

統計從今年元旦到六月十日菸稅調漲日前，五個多月來，超攜菸品補稅案件為八八八件，遭沒收並罰鍰的案件為四十四件，補稅罰鍰金額約一一○萬元。

但從六月十二日菸稅調漲後，統計從六月十二日至八月底，短短兩個多月，補稅案件就達八○一件，幾乎打平前五個多月的補稅件數，超攜未申報而遭沒收罰鍰的案件，更多達八十六件，為菸稅調漲前近一倍，補稅加罰鍰金額也高達六十八萬元。

基隆關指出，七月二十一日還查獲一宗罕見的超攜菸品大案，有旅客一次攜帶一一○條洋菸入境卻未申報，最終遭沒收菸品一○九條，並處以罰鍰。呼籲旅客遵守規定，切勿心存僥倖。

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