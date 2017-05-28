公東高工聖堂大樓 暫列世界建築遺產 票選第一

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣公東高工聖堂大樓是台灣戰後重要的現代建築，以「質樸簡約」風格走過57年，至今仍綻放耀眼光芒！在「世界遺產基金會」（World Monument Fund, WMF）網頁票選中，公東高工聖堂大樓以得票數10485票，成為被票選的100多棟當代世界建築遺產中的第1名，超越第2名2000多票，但正式名次須等待WMF正式公告。
這項票選活動於4月27日開始全球票選，昨午結束，從100多棟中選出前30名，公東教堂是台灣唯一參選作品，並在票數上躍居第一。
校長藍振芳說，公東教堂完工於1960年，屬「清水模」建築，不用油漆粉刷，呈現板模拆除的樸實樣貌，這座四層樓大樓曾是台東最高的建築，1樓是工場，2、3樓是學生宿舍，4樓就是教堂。建築風格傳承白冷教會傳教士「安貧節儉」的精神，簡樸的建設也很符合57年前台灣社會狀況。
曾任台東縣副縣長的交通大學建築研究所教授張基義指出，公東教堂由瑞士籍建築藝術家達興登設計，是台灣東部戰後最重要的建築，設計簡單，由光影與線條賦予建築靈魂，是一棟非常前衛的建築。
縣長黃健庭得知公東教堂目前為票選第一名時表示，恭喜白冷會、恭喜台東、恭喜台灣，直說：「這是令人高興的一件事。」縣議長饒慶鈴也感動地說：「這是台東人的榮耀，更是台灣的榮耀。」