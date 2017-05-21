生育與教育怎兼顧 活用空缺可雙贏

2017-05-21

〔記者林曉雲、黃邦平、何玉華／綜合報導〕生育和教育如何雙贏？育嬰假是法定教師權益，但如何不影響學生受教權？宜蘭縣教育處長簡菲莉表示，要雙贏不容易，但有可能達成。老師請育嬰假，學校就缺少一個教師人力，如果能透過整體調度，活用空缺，對學校來說反而是一條活路。

育嬰假合法 但學校少個人力

教育部主管國立學校的現職教師育嬰留職停薪人數，不含縣市學校，今年五月一日後尚在育嬰留職停薪有卅七人，八十五年二月一日至今年四月卅日間曾辦理育嬰留職停薪四月卅日前復職有一百九十二人。

簡菲莉曾任台北市立中正高中校長，她說，老師比較多的學校常碰到老師請育嬰假，請育嬰假有空缺可聘代理教師，對學校來說，可以檢視師資人力配置需求進行調整，例如某校地理科需要增加老師卻苦無空缺，剛好輔導老師請育嬰假，校長可邀請具備輔導資格的老師出任輔導主任，再另聘地理科代理教師，活用空缺，反有利學生受教權。不過小校因老師少，活化運用困難度很高。

校長協會和家長團體則認為，法律給老師的工作保障很優渥，但好的制度反被有心人操弄，呼籲政府檢視做合理規範。

憂有心人鑽漏洞 籲合理規範

全國中小學校長協會理事長翁慶才表示，這不是個案，是教師請假規則的「漏洞」，老師可請假的項目包括育嬰假、安胎假、侍親假等，原本具正面意義，但反讓有心人鑽漏洞，甚至「呷好逗相報」，曾有一個老師生三個小朋友，連續請七年假，雖然合法，「社會觀感」很不好。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則認為，育嬰假本來就是政府鼓勵養兒育女的制度措施，而進修假和侍親假都是留職停薪，老師照法律規定請假，沒有不妥。

政府鼓勵生育，近來在育嬰假留職停薪的討論上，包括延長育嬰假、育嬰津貼給付時間、育嬰假的保險年資不能中斷等，但留職停薪影響退休年資、特休假中斷、升遷受影響等，讓許多人卻步。老師因為不涉及升遷，此類顧慮較少。

勞動部副司長黃維琛指出，同一個職缺長期代課，理論上可以運作穩定，勞工往往也有同樣狀況，面對人力調度困難應該盡量互相體諒。