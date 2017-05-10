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3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
2017-05-10
〔記者吳亮儀／台北報導〕一名久居國外的本國籍女性，懷孕第八個月後回台待產，產檢竟發現愛滋病毒檢驗陽性，男嬰出生後也確診愛滋陽性。疾管署人員表示，這也是自二○一四年後，再發生母子垂直感染愛滋病毒案例。
在國外 沒產檢也未做篩檢
疾管署副署長莊人祥說，這名女子在國外工作、約四十幾歲，懷孕時沒產檢，也未接受過愛滋篩檢，懷孕八個月後回台灣準備生產，產檢時經愛滋病毒檢驗為陽性，由醫院通報疾管署。醫師當時立即進行抗愛滋病毒治療，女子於數週後剖腹產。男嬰出生兩個月後再檢驗，仍是陽性確診，研判男嬰在懷孕期間感染愛滋病毒。
男嬰 這一生都得服藥控制
這起新案例是我國第卅四例母子垂直感染的愛滋寶寶。男嬰出生後就以「疑似愛滋寶寶」的方式照顧，也給予預防性服藥及定期追蹤，且不餵母乳，但兩個月後仍確診愛滋陽性，幸好目前健康狀況良好，但往後一生都得服藥控制。
莊人祥說明，新生兒因母子垂直感染愛滋，上一名個案是三年前，也是類似狀況；孕婦在懷孕四到六個月期間才產檢，孕篩愛滋陽性才通報，產前病毒量仍高、胎兒出生後就確診。
疾管署從二○○五年起推動孕婦全面篩檢愛滋計畫，提供懷孕十二週的孕婦、臨產婦、新生兒愛滋快速篩檢，近三年篩檢率達九十九‧七％。對於可能感染的新生兒，在出生後八到十二小時就開始預防性治療，服藥六週並追蹤。
莊人祥強調，根據統計，愛滋患者只要持續且規律服藥，約有八十九％患者可改善到「測不出病毒」，希望孕婦確實做好產前篩檢，及早發現及早投藥。
根據疾管署統計，自一九八七年首例女性愛滋感染者至今，女性感染者累計一九六○名，感染主因為異性間不安全性行為（九九一人）和注射藥癮（九一三）人，近三年則以不安全性行為為主因，約七十六％。
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