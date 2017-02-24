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新一日遊 團費恐漲3到5成

2017-02-24

〔記者甘芝萁／台北報導〕蝶戀花旅行社武陵農場一日遊恐因行程太趕導致司機過勞翻車，觀光局檢討坊間一日遊產品，包括武陵農場、阿里山等一日遊商品都面臨下架或調整，上百條太操行程已全面下架。至於二二八連假行程已售出的業者，可能會採取派雙遊覽車或雙駕駛因應，相關衍生費用將由業者自行吸收；業者將推出新的國旅一日遊行程商品，但預估三月後團費恐漲三到五成。

雄獅旅行社表示，配合觀光局政策，從二月廿五日開始，超過三百公里的一日遊行程，將用替代駕駛或接駁車等調整，目前已售出的團體行程，費用將自行吸收，未來會調整一日遊行程並於近日重新上架。

據悉，雄獅內部評估，武陵、雪霸一日遊行程，若使用替代駕駛或接駁車等，團費平均約漲三成，雪霸一日遊，平日團費可能從九百九十九元變成一千二百九十九元。

燦星旅行社表示，目前二二八連假的阿里山、武陵等一日遊行程已下架，已售出的團將採兩輛遊覽車因應，費用由燦星自行吸收；未來規劃新的一日遊將以來回三百五十公里為限，出發到返回控制在十小時內，但因走山路到新竹以南或走平路到台中以南的行程，均超過遊覽車行駛四百公里彈性上限，會改以雙遊覽車因應，團費估增五百元；以武陵一日遊為例，目前售價約一千元上下，未來可能會調整為一千五百元，阿里山一日遊也會從一千三百元漲為一千八百元。

觀光局表示，已要求行程太操的一日遊商品全數下架或調整，未來團費增加應反映合理成本，希望透過業者自主管理，進而優化旅遊服務品質，擴大旅客權益保障及信心。

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  • 遊雪霸也要變貴了，圖為雪霸國家公園管理處汶水遊客中心展示廳。（資料照，雪管處提供）

    遊雪霸也要變貴了，圖為雪霸國家公園管理處汶水遊客中心展示廳。（資料照，雪管處提供）

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