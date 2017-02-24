新一日遊 團費恐漲3到5成
2017-02-24
〔記者甘芝萁／台北報導〕蝶戀花旅行社武陵農場一日遊恐因行程太趕導致司機過勞翻車，觀光局檢討坊間一日遊產品，包括武陵農場、阿里山等一日遊商品都面臨下架或調整，上百條太操行程已全面下架。至於二二八連假行程已售出的業者，可能會採取派雙遊覽車或雙駕駛因應，相關衍生費用將由業者自行吸收；業者將推出新的國旅一日遊行程商品，但預估三月後團費恐漲三到五成。
雄獅旅行社表示，配合觀光局政策，從二月廿五日開始，超過三百公里的一日遊行程，將用替代駕駛或接駁車等調整，目前已售出的團體行程，費用將自行吸收，未來會調整一日遊行程並於近日重新上架。
據悉，雄獅內部評估，武陵、雪霸一日遊行程，若使用替代駕駛或接駁車等，團費平均約漲三成，雪霸一日遊，平日團費可能從九百九十九元變成一千二百九十九元。
燦星旅行社表示，目前二二八連假的阿里山、武陵等一日遊行程已下架，已售出的團將採兩輛遊覽車因應，費用由燦星自行吸收；未來規劃新的一日遊將以來回三百五十公里為限，出發到返回控制在十小時內，但因走山路到新竹以南或走平路到台中以南的行程，均超過遊覽車行駛四百公里彈性上限，會改以雙遊覽車因應，團費估增五百元；以武陵一日遊為例，目前售價約一千元上下，未來可能會調整為一千五百元，阿里山一日遊也會從一千三百元漲為一千八百元。
觀光局表示，已要求行程太操的一日遊商品全數下架或調整，未來團費增加應反映合理成本，希望透過業者自主管理，進而優化旅遊服務品質，擴大旅客權益保障及信心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 錶王的故事5
- 智慧機器人 進駐金門機場
- 港警自比遭迫害猶太人 以色列領事館：言論不當
- 假舒淇PO艷照詐騙
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 旅館納反毒網 2年前錯失先機
- 西螺大橋花燈 搬家到斗六
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 2017日內瓦錶展專輯28：女力‧複雜錶力3
- 私宰雞隻剩11隻半 重罰10萬
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 政大蔣介石遺像遭噴漆
- 保留273塊花磚 台東又見洞洞館
- 沖繩基地噪音擾民 日政府判賠
- 「綠金」遍布 澎湖婦女賺外快「蹓海菜」
- 經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特
- 明重返戰場 豪只想要贏
- 《乾燥季節 肌膚SOS對策》
- 樂陞詐欺案 投保受理求償登記
- 國產署標售14戶「東西匯」 無人投標
- 社論》美國「一中政策」與中國「一中原則」大不同
- 季節限定秘境 霧台雲豹之湯美翻了
- 18隻泰迪熊現身瑞芳 民眾搶拍
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3
- 自由廣場》新政府為何扶不起？
- 美智庫：北京南海軍事化不受美政局影響
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
- 後壁蘭展設蘭創館 文創精品驚豔
- 自治新村老眷舍 地方爭設文化公園
- 「大港開唱」3.25 登場 鼓鼓當DJ
- 特展開幕 主題曲「228民主頌」明首演
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 烏日啤酒廠煙囪冒濃煙 發酵味好重
- 二二八連假 部分商圈、景點交管
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新一日遊 團費恐漲3到5成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分