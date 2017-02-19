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同志紀錄片《日常對話》奪柏林影展泰迪熊獎

2017-02-19

〔記者吳琬婷／台北—柏林報導〕台灣紀錄片《日常對話》於德國時間十七日晚間，奪得本屆柏林影展「泰迪熊獎」最佳紀錄片，成為首部獲此獎項的台灣電影。該片是卅八歲的導演黃惠偵與同性戀母親的家庭故事，真摯的情感普遍獲得好評。黃惠偵表示：「這個獎是送給台灣所有為了婚姻平權努力的朋友們最好的禮物！」

導演黃惠偵：證明「愛」放諸四海皆準

替此片出任監製的導演侯孝賢表示：「任何藝術形式，都來自真實人生的描述。」盛讚黃惠偵首次執導紀錄片，就毫不手軟的逼視自己的生命情境，寫實又動人。

《日常對話》的短版《我和我的Ｔ媽媽》之前在金穗獎影展首映，造成回響。《日》片則聚焦於母女之間的對話，道出跟著法師母親牽亡魂的童年、父親家暴史，以及對於母愛缺席的疑惑，直探母親從不掩飾的性傾向。黃惠偵提到：「這部作品不僅只於同志議題，更多的是家庭與母女關係。」該片去年也入圍金馬獎「最佳紀錄片」和「最佳剪輯」兩個獎項。

出身社運界的黃惠偵這次帶著《日》片參加柏林影展，很驚訝「德國觀眾的反應跟台灣觀眾一樣好」，認為核心價值「愛」放諸四海皆準。黃惠偵特別介紹自己來自台灣，她說：「非常感謝有機會能成為柏林影展的一份子，從來沒有想過電影會帶我走到這麼遠的地方。我們來自台灣，一個很小但很美麗的小島，今年台灣很有可能會成為第一個通過同志婚姻的亞洲國家…。感謝我的團隊，以及最重要的，我的同志媽媽！」

談及電影拍攝契機，黃惠偵表示早在一九九八年就開始錄製母親的故事，直到二○一四年，深感母親的經歷能替社會上容易被貼標籤的族群發聲，決定著手製作。她期待「不瞭解或不認同同志議題的人也能來看，並藉《日常對話》開啟台灣社會間的對話」。黃惠偵表示，媽媽雖然不太會表達，但是支持婚姻平權的。

黃惠偵說，媽媽得知獲獎的消息相當開心，也笑說：「比起得獎，她更關心電影有沒有賣出去。」侯孝賢也坦言：「得獎的最大好處就是，國內上片容易多了。」《日》片將於四月十四日在台上映。

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  • 導演黃惠偵以《日常對話》，拿下柏林影展泰迪熊獎。（鏡象電影提供）

    導演黃惠偵以《日常對話》，拿下柏林影展泰迪熊獎。（鏡象電影提供）

  • 《日常對話》描繪自身與同性戀母親的家庭故事，真摯情感獲好評。（鏡象電影提供）

    《日常對話》描繪自身與同性戀母親的家庭故事，真摯情感獲好評。（鏡象電影提供）

  • 《日常對話》描繪自身與同性戀母親的家庭故事，真摯情感獲好評。（鏡象電影提供）

    《日常對話》描繪自身與同性戀母親的家庭故事，真摯情感獲好評。（鏡象電影提供）

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