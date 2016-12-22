實驗教育3法放寬 學生總人數可達600人
2016-12-22
〔記者林曉雲、簡惠茹／綜合報導〕教育部正式提出實驗教育三法修正草案，各縣市公立學校辦理學校型態實驗教育比率，從不得逾十％之限制，將修正放寬為最多可達「同一教育階段總校數之三分之一」，原則大幅放寬三倍以上，而且實驗學校的學生總人數將上修達六百人，但為把關辦學品質，超過五％的申請個案要送教育部審定。
實驗教育實施兩年，全國已有四十四所實驗學校。宜蘭縣長林聰賢八月赴民進黨中常會報告「宜蘭教育政策新亮點」，提及縣市府核定實驗學校總數受限，但華德福實驗學校等校名額供不應求，希望能放寬。
供不應求 宜蘭華德福樂見其成
教育部經研議數月後，提出實驗教育三法修正草案，將放寬辦學總校數為「同一教育階段總校數之三分之一」，預定十二月底提報行政院，明年一月送請立法院審議。
公私立實驗教育學校之學生總人數，由原不得超過四百八十人上限修正為六百人，每年級不得超過五十人；但僅單獨辦理高中或國中教育階段者，其學生總人數分別不得超過二百四十人，每年級不受五十人之限制。
此外，辦理團體實驗教育及機構實驗教育者，將可向公立學校申請利用或租賃學校閒置空間，或依法租用私立學校之閒置空間，以解決場地問題。
「公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例」修正草案，則將延伸至高中教育階段亦適用。另也明定主管機關得將學校的分校、分部、分班，或可以明確劃分與區隔之一部分校地、校舍，於新設一所學校後可委託其辦理。
宜蘭縣政府教育處代理處長曾秋香說，放寬法規限制，推動實驗教育會更有彈性及空間；華德福學校校長郭朝清表示，公部門在法規上的協助，加上民間有心辦學的力量，更能促成實驗教育蓬勃發展。
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