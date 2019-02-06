超高素質！搭捷運打翻奶茶 觀光客急用「圍巾」擦地

2019-02-06 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕這素質100分！過年期間不少外國遊客會來台灣觀光，搭乘捷運和公車到各地遊玩，有民眾今天目睹，一群外籍旅客在搭乘台北捷運時，不慎打翻整杯奶茶，把捷運車廂弄得滿地都是，然而她們卻沒有一走了之，反而竟犧牲自己的「圍巾」開始擦地板，直到處理乾淨後才下車，讓許多網友都不敢相信，大讚「這素質真的太好了！」

一名網友今（6）日在PTT上發文說，自己剛剛搭乘台北捷運時，看到一群觀光客在捷運上打翻了奶茶，「原本想說她們大概會一走了之」，留給清潔人員收拾殘局，沒想到她們卻自己拿出布來擦，讓他嚇到直呼這「素質100分」，令人敬佩。

從網友拍的照片中可見，因捷運列車仍在行駛中，所以奶茶打翻後便不斷向前流，然這群女遊客則是直接先將「圍巾」鋪在地上，再慢慢用圍巾往回擦，以免奶茶再流到其他地方。

照片曝光後許多網友們都感到驚訝，紛紛表示「好感動」、「家教太好了」、「大推公德心」、「拿圍巾來擦也太良心QQ」、「中國人的話大概踩幾腳拍拍屁股閃人」、「東南亞的觀光客，其實他們的素質都頗高」、「流成這樣，很少會自己擦的」、「上次也看到奶茶流得比這更誇張，但事主早不知道溜到哪去」、「拜託一些台灣人多學著點」。

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