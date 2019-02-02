中國首度回覆非洲豬瘟疫情 農委會：未反映實際狀況

2019-02-02 18:56

〔記者林惠琴／台北報導〕中國去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，我方多次詢問狀況，卻始終未獲回應，直到今日對岸的海峽兩岸農業交流協會，終於傳真相關資訊給我方的農村發展基金會，但農委會副主委黃金城表示，這個數字只是中國通報給世界動物衛生組織（OIE）的統計，早就已有掌握，並未反映實際疫情。

黃金城指出，針對對岸回覆的資訊，目前有25個省發生疫情，累計撲殺生豬95萬頭，但據了解，在爆發非洲豬瘟前，中國約有4.3億頭豬，若僅是撲殺不到百萬頭豬，占比非常低，並不會發生從北到南、不同省份加工品都驗出非洲豬瘟病毒的情況，顯示應該是全國性豬隻感染事件。

黃金城更直言，以目前我方掌握的資訊來說，中國因非洲豬瘟撲殺的豬隻不只95萬頭，而是10倍、甚至100倍以上，認為中國就是不願意對台灣、對世界各國透明化疫情發展，因此此次提供的數據，根本也沒有反應實際的情況，強調「沒有意義」，對於防疫也「沒有幫助」，真的「看看就好」。

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