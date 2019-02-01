南投燈會埔里燈區點燈 照亮台灣之心

2019-02-01 20:12

〔記者佟振國／南投報導〕2019南投燈會埔里水上燈區今晚正式登場！架設在杷城排洪道上的「水漾埔里」主題區26個大型展台，除了花燈主體展現，美景更倒映水面，呈現不同風情，高達11公尺、用上萬片回收光碟點綴的南投燈會副燈「永續埔里」，也在夜中閃閃發光，點亮埔里山城。

南投燈會明晚正式開幕，埔里水上燈區則搶先在今晚點燈，持續到2月24日，今年燈區位於南安路杷城排洪道兩側，以及中興大學實驗林區，規劃「團結嘟市」、「水漾埔里」、「紙藝亮起來」、「原力POWER」、「彩蝶花舞」等燈區，「水漾埔里」燈區特別在杷城排洪道上架設26座大型展台，結合水中倒影，別具風味，去年首辦即獲好評，今年仍是觀賞重點。

南投縣長林明溱說，去年首度在埔里規劃水上燈區，創造逾43萬參觀人次、約2.6億觀光產值，滿意度達9成，期盼再延續熱潮，增加在地觀光收益。

埔里鎮長廖志城也說，除了水上燈區，今年埔里燈區副燈「永續埔里」由公所清潔隊以回收上萬片光碟裝置而成，高達11公尺，展示埔里要成為低碳綠能城鎮的願景，2月16日在地理中心碑還有「酋長逐燈祭」，沿途步道布置了花燈，邀請民眾提燈夜遊台灣之心。

縣府觀光處說，埔里燈區除了美麗花燈，燈會期間也再度邀請陝西安塞腰鼓、重慶銅梁火龍前來表演，更新增浙江百葉龍與九獅圖演出，演出地點都在埔里台糖園區，時間分別是：陝西安塞腰鼓2月13、14日晚間7點；銅梁火龍2月20日晚間7點；浙江百葉龍與九獅圖2月23日晚點7點。

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