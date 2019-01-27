宅配親情 台南教養院憨兒返鄉享天倫

2019-01-27 17:25

〔記者王涵平／台南報導〕衞福部臺南教養院「宅配親情」專車今日啟動，助41名憨兒春節返鄉，出發前院生期待心情溢於言表，與家屬見面時興奮激動不已。

「宅配親情-院生春節返鄉專車」有北線、南線，院生小宏出發前開心得向教保老師說：「要趕快整理行李，準備回家跟爸爸一起過年」，阿良逢人就說「過年要到了，要來坐車返家」，院方特別安排院生在院內休閒農場摘番茄，帶回家與家人分享。

住在最終站基隆的阿龍雖是養子，但每年搭乘專車返鄉與父兄團聚，一家人的感情相當深厚。院生阿強的姊姊因病無法經常來院探視，曾在電話中表示有可能是和弟弟最後一次見面，姊弟團聚珍惜相聚的日子。

小宜家住花蓮，去年因花蓮地震不便返家，顯得相當落寞，今年哥哥很早來電預訂小宜的專車返鄉，小宜平時步態蹣跚、不擅口語，但一下車竟小跑步並喊出哥哥，開心地牽起哥哥的手。

臺南教養院長張瓊月表示，院內安置的院生來自全台各地，許多院生的父母、手足年紀老邁不適合舟車勞頓，體恤家屬接送辛勞，以及院生行動不便或需特別照顧，搭車轉車相當不便，院方自1999年起提供返鄉專車服務，由教保員隨車照顧，陪同院生返家過節。

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